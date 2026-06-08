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iraki migránst

Akciófilmbe illő hajsza az M7-esen: rendőrök üldözték a menekülő embercsempészeket

40 perce
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Autós üldözés alakult ki az M7-es autópályán, miután egy illegális bevándorlókkal tömött jármű sofőrje a rendőri jelzések ellenére gázt adott és megpróbált elmenekülni. A hatóságok elől eszeveszett sebességgel száguldó járművet két pakisztáni embercsempész vezette, akik a kocsival végül keresztben álltak meg az úton, majd futva próbáltak egérutat nyerni.
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iraki migránstm7 esmenekülő embercsempészeketbevándorlóembercsempészsofőr

A Siófoki Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlottak nyolc iraki migránst zsúfoltak be egy ötszemélyes autóba, ráadásul az egyik utasnak, egy mindössze 13 éves fiúnak a csomagok között, a szűk és levegőtlen csomagtartóban fekve kellett kibírnia az utat. A fonyódi ellenőrzés elől menekülő embercsempészeket végül több járőregység együttes erővel kényszerítette megállásra, a gyalogszerrel menekülő sofőrt és társát pedig rövid időn belül elfogták a rendőrök – írta a Sonline.hu.

Csomagtartóba rejtettek egy kisfiút az embercsempészek
Csomagtartóba rejtettek egy kisfiút az embercsempészek
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

Börtön vár a lebukott embercsempészekre

A rendőrök Fonyód térségében akarták ellenőrizni a gépkocsit, ám a sofőr a sziréna és a villogó ellenére sem állt meg, hanem lehajtott a sztrádáról, és a 7-es főúton száguldott Budapest felé, majd később újra visszatért az M7-esre. A több járőregység által üldözött embercsempészek végül egy lehajtónál az úttesten keresztbe állva fékeztek, kiugrottak az autóból és futásnak eredtek, de a hatóságok percek alatt elfogták és őrizetbe vették őket.

Az olasz, illetve portugál lakóhellyel rendelkező vádlottak egy 2025 szeptemberében, Budapesten megismert bűntársuk megbízásából cselekedtek. 

A megbízójuktól kapott autóval és telefonokkal a főváros külterületén vettek fel nyolc iraki migránst, akiket a szlovén határra kellett volna vinniük. 

Az embercsempészek embertelen körülmények között zsúfolták be a migránsokat az ötszemélyes kocsiba: a háromszemélyes hátsó ülésre három felnőttet és négy gyereket ültettek, míg egy 13 éves fiút a hátizsákokkal megrakott, szűk és levegőtlen csomagtartóban fektettek le. 

A mindvégig letartóztatásban lévő két pakisztáni férfi ellen sanyargatással elkövetett embercsempészés bűntette miatt emeltek vádat a Siófoki Járásbíróságon, az ügyészség pedig végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását és Magyarországról való kiutasításukat indítványozta.

Korábban beszámoltunk róla, hogy nem sokkal éjfél után egy diák eddig tisztázatlan körülmények között kizuhant egy székesfehérvári középiskolai kollégium ötödik emeletéről.

 

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