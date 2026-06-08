Akciófilmbe illő hajsza az M7-esen: rendőrök üldözték a menekülő embercsempészeket

A Siófoki Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlottak nyolc iraki migránst zsúfoltak be egy ötszemélyes autóba, ráadásul az egyik utasnak, egy mindössze 13 éves fiúnak a csomagok között, a szűk és levegőtlen csomagtartóban fekve kellett kibírnia az utat. A fonyódi ellenőrzés elől menekülő embercsempészeket végül több járőregység együttes erővel kényszerítette megállásra, a gyalogszerrel menekülő sofőrt és társát pedig rövid időn belül elfogták a rendőrök – írta a Sonline.hu.

Csomagtartóba rejtettek egy kisfiút az embercsempészek

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Börtön vár a lebukott embercsempészekre

A rendőrök Fonyód térségében akarták ellenőrizni a gépkocsit, ám a sofőr a sziréna és a villogó ellenére sem állt meg, hanem lehajtott a sztrádáról, és a 7-es főúton száguldott Budapest felé, majd később újra visszatért az M7-esre. A több járőregység által üldözött embercsempészek végül egy lehajtónál az úttesten keresztbe állva fékeztek, kiugrottak az autóból és futásnak eredtek, de a hatóságok percek alatt elfogták és őrizetbe vették őket.

Az olasz, illetve portugál lakóhellyel rendelkező vádlottak egy 2025 szeptemberében, Budapesten megismert bűntársuk megbízásából cselekedtek.

A megbízójuktól kapott autóval és telefonokkal a főváros külterületén vettek fel nyolc iraki migránst, akiket a szlovén határra kellett volna vinniük.

Az embercsempészek embertelen körülmények között zsúfolták be a migránsokat az ötszemélyes kocsiba: a háromszemélyes hátsó ülésre három felnőttet és négy gyereket ültettek, míg egy 13 éves fiút a hátizsákokkal megrakott, szűk és levegőtlen csomagtartóban fektettek le.

A mindvégig letartóztatásban lévő két pakisztáni férfi ellen sanyargatással elkövetett embercsempészés bűntette miatt emeltek vádat a Siófoki Járásbíróságon, az ügyészség pedig végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását és Magyarországról való kiutasításukat indítványozta.

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