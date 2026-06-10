Videón az elfogás: drónnal és kutyákkal vadászták le a menekülő migránsokat Kaposvárnál

Újabb sikeres akciót könyvelhet el a rendőrség az embercsempészek elleni harcban – adta hírül a Police.hu. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztályának jelzése alapján a járőrök június 9-én hajnalban, a 61-es számú főúton figyeltek fel egy gyanús személyautóra. A Kaposvár irányába száguldó sofőr fittyet hányt a rendőrök megállásra felszólító jelzéseire, gázt adott és megpróbált elmenekülni. A száguldás azonban nem tartott sokáig: a megyeszékhely közelében a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, és az útról lesodródva a vízelvezető árokba csapódott.

A román embercsempész öt illegális migránst akart Nyugat-Európába szállítani Fotó: Police.hu

A balesetben csodával határos módon senki sem sérült meg, a sofőr és utasai kipattantak az autóból, és gyalogosan próbáltak elmenekülni. A rendőrök azonnal a nyomukba eredtek: rendőrkutya és drón segítségével kezdték meg a hajtóvadászatot. A modern technológiának és a kiváló szimatnak köszönhetően a hatóságok rövid időn belül az összes menekülőt elfogták.

Súlyos börtönévek várnak az embercsempészre

Az autó volánjánál egy 38 éves román férfi ült. A kocsiban rajta kívül 5 illegális migráns utazott, akik magukat jordán és török állampolgárnak vallották, ám semmilyen magyarországi tartózkodásra jogosító okmányuk nem volt. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a migránsokat a tompai határátkelőnél visszakísérték a biztonsági határzárhoz.

A román sofőrt előállították, embercsempészés bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását.

Az embercsempészés bűntette alapesetben 1-től 5 évig, ám minősített esetben – például, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy több embernek segítséget nyújtva követik el – akár 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Beszámoltunk róla, hogy hatalmas felfordulást okozott egy autós üldözés június 10-én, szerdán délelőtt Budapest szívében, amikor egy sofőr megpróbált elmenekülni a rendőri intézkedés elől. Az Andrássy úton megállított ámokfutó azonban inkább gázt adott, és veszélyes manőverek sorozatával próbálta lerázni az egyenruhásokat. Az is kiderült, miért tette ezt.