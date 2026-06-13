Késsel szúrták hátba a menekülő fiút Pécs belvárosában, csak a műtét mentette meg

Véres ruhában feküdt a földön a kiskorú fiú, miközben támadói a helyszínről menekültek. Az emberölés kísérlete miatt indult ügyben az ügyészség szerint a sértett csak a gyors orvosi ellátásnak köszönhette, hogy életben maradt – írja a Bama.hu.

Emberölés kísérlete miatt négyen a vádlottak padján Fotó: Illusztráció/Unpslash

Az emberölés kísérlete miatt négyen állnak bíróság elé

Előkészítő ülést tart szerdán a Pécsi Törvényszék annak a négy vádlottnak az ügyében, akiket emberölés kísérletével és más bűncselekményekkel vádol az ügyészség.

A vádirat szerint a konfliktus hónapokkal korábban kezdődött. A sértett azért került összetűzésbe a vádlottak családjával, mert az egyik fiútestvér állítólag illetlenül fogdosta a barátnőjét egy pécsi buszjáraton. Emiatt a sértett megütötte a fiút, amit a család nem felejtett el.

Az ügyészség szerint a fiatalkorú elsőrendű és másodrendű vádlott a támadás idején öngyújtó-töltőgázt fogyasztott, amitől agresszívabbá váltak, és erősebbnek érezték magukat.

A vádlottak a kínálkozó alkalmat várták, hogy elégtételt vegyenek a korábbi konfliktus miatt.

Menekülni próbált a fiú

2025. június 20-án este a kiskorú sértett vonattal érkezett Pécsre, hogy találkozzon az édesapjával. A belvárosban összefutott a vádlottakkal, akik kiabálni kezdtek vele és felé indultak.

A fiú tudta, hogy keresik, ezért futásnak eredt. Védekezésként elővette a nála lévő viperát, ezzel próbálta távol tartani üldözőit.

Hátba szúrták a földön fekvő sértettet

Az üldözés azonban nem tartott sokáig. A fiatalkorú első- és másodrendű vádlott utolérte a fiút.

Az elsőrendű vádlott megrúgta, amitől a sértett a földre zuhant. A vádirat szerint ezután a földön fekvő, védekezésre képtelen fiút késsel kétszer hátba szúrta, majd megütötte. A másodrendű vádlott is bekapcsolódott a bántalmazásba: ököllel ütötte, majd kétszer fejbe rúgta a már vérző sértettet.

Az anya is jelen volt

A vádirat szerint a negyedrendű vádlott, aki a két fiú édesanyja, végig jelen volt a támadásnál.

Az ügyészség szerint szidalmazta a sértettet, és ezzel támogatta fiai cselekményét.

A fiatalkorú harmadrendű vádlott szintén a helyszínen volt. A vád szerint figyelte a környezetet, és szólt társainak, amikor észrevette, hogy egy járókelő felvételt készít a bántalmazásról.