Késsel szúrták hátba a menekülő fiút Pécs belvárosában, csak a műtét mentette meg

Véres ruhában feküdt a földön a kiskorú fiú, miközben támadói a helyszínről menekültek. Az emberölés kísérlete miatt indult ügyben az ügyészség szerint a sértett csak a gyors orvosi ellátásnak köszönhette, hogy életben maradt – írja a Bama.hu.
Az emberölés kísérlete miatt négyen állnak bíróság elé
Előkészítő ülést tart szerdán a Pécsi Törvényszék annak a négy vádlottnak az ügyében, akiket emberölés kísérletével és más bűncselekményekkel vádol az ügyészség.
A vádirat szerint a konfliktus hónapokkal korábban kezdődött. A sértett azért került összetűzésbe a vádlottak családjával, mert az egyik fiútestvér állítólag illetlenül fogdosta a barátnőjét egy pécsi buszjáraton. Emiatt a sértett megütötte a fiút, amit a család nem felejtett el.
Az ügyészség szerint a fiatalkorú elsőrendű és másodrendű vádlott a támadás idején öngyújtó-töltőgázt fogyasztott, amitől agresszívabbá váltak, és erősebbnek érezték magukat.
A vádlottak a kínálkozó alkalmat várták, hogy elégtételt vegyenek a korábbi konfliktus miatt.
Menekülni próbált a fiú
2025. június 20-án este a kiskorú sértett vonattal érkezett Pécsre, hogy találkozzon az édesapjával. A belvárosban összefutott a vádlottakkal, akik kiabálni kezdtek vele és felé indultak.
A fiú tudta, hogy keresik, ezért futásnak eredt. Védekezésként elővette a nála lévő viperát, ezzel próbálta távol tartani üldözőit.
Hátba szúrták a földön fekvő sértettet
Az üldözés azonban nem tartott sokáig. A fiatalkorú első- és másodrendű vádlott utolérte a fiút.
Az elsőrendű vádlott megrúgta, amitől a sértett a földre zuhant. A vádirat szerint ezután a földön fekvő, védekezésre képtelen fiút késsel kétszer hátba szúrta, majd megütötte. A másodrendű vádlott is bekapcsolódott a bántalmazásba: ököllel ütötte, majd kétszer fejbe rúgta a már vérző sértettet.
Az anya is jelen volt
A vádirat szerint a negyedrendű vádlott, aki a két fiú édesanyja, végig jelen volt a támadásnál.
Az ügyészség szerint szidalmazta a sértettet, és ezzel támogatta fiai cselekményét.
A fiatalkorú harmadrendű vádlott szintén a helyszínen volt. A vád szerint figyelte a környezetet, és szólt társainak, amikor észrevette, hogy egy járókelő felvételt készít a bántalmazásról.
Csak az orvosok mentették meg az életét
A brutális támadásnak végül a járókelők fellépése vetett véget. A vádlottak a Konzum Áruház irányába menekültek, a használt kést pedig később eldobták.
A sértettet az Országos Mentőszolgálat munkatársai szállították kórházba. Az orvosok életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A szakértői vélemény szerint a fiú életveszélyes sérüléseket szenvedett, halálát kizárólag a gyors orvosi ellátás akadályozta meg.
Szerdán bíróság elé állnak
Az ügyben szerdán tart előkészítő ülést a Pécsi Törvényszék.
A bíróság ekkor dönthet a további eljárási kérdésekről, és ismertethetik a vádlottak álláspontját is a súlyos büntetőügyben.