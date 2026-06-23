Emberölés Óbudán: folytatódott a helyszínelés, rendőrkutyát is bevetettek

Borzalmas tragédia híre járta be villámgyorsan az Óbudához tartozó Csillaghegy környékét. A rendőrség emberölés gyanújával indított eljárást, miután egy Hunyadi utcai családi ház teraszán elvérzett egy középkorú nő. Ugyan a mentősök mindent elkövettek az asszony életének megmentéséért, nem jártak sikerrel.

Emberölés történt Óbudán Fotó: Origo

A nő mellett a rendőrök zavart állapotban találták a 21 éves fiát is. Őt őrizetbe vették, majd átadták a mentősöknek. A nyomozás során tisztázni fogják, hogy köze lehet-e az anyja halálához, illetve fogyasztott-e valamilyen tudatmódosító szert.

Az emberölés híre gyorsan terjedt

A környéken élők megdöbbentek a történtek után.

- Az anya és a fia csak néhány éve költöztek a házukba. Soha nem volt velük probléma, csendesen éltek. A nőt gyakran láttam reggelente munkába indulni. A fia amolyan magának való srác, nem keresett barátokat a lakónegyedben – mondta egy helybéli.

A rendőrök ma is dolgoztak a Hunyadi utcában Fotó: Origo

Anyja és fia a külső szemlélők szerint az ikerházfelében jólétben élt. Az udvarukon két BMW állt.

A helyszínelő rendőrök még kedd kora délután is a házban dolgoztak, és egy kutyát is bevetettek.