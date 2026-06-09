Terhes anya és kislánya szeme láttára ölte meg riválisát a féltékeny férfi

A békés alföldi közösségben eddig példátlan emberölés rázta meg a helyieket, hiszen a Nemzeti Történeti Emlékpark közvetlen közelében fekvő pusztaszeri majorban egy 44 éves férfi brutális kegyetlenséggel, egy késsel végzett ismerősével – írta a Delmagyar.hu.

Felfoghatatlan kegyetlenséggel elkövetett emberölés történt a majorban

Fotó: Shutterstock

A helyi polgármester megrökönyödve nyilatkozott a történtekről:

Nagyon sajnáljuk az esetet, ilyen még nem történt Ópusztaszeren, legalábbis azóta, 28 éve, hogy én vagyok a polgármester. Gyilkosság még nem volt…

A dráma hátterében egy kusza és feszültséggel teli szerelmi viszony állt. A tragédiát egy nő váltotta ki, aki mindkét férfival intim kapcsolatot tartott fenn, ráadásul úgy nevelte két és fél éves kislányát, és várta jelenleg is születendő második gyermekét, hogy az apaság kérdése teljesen tisztázatlan maradt a felek között.

Az ópusztaszeri emberölés és a hátborzongató szerelmi háromszög

A végzetes éjszakán a féltékenységtől elvakult elkövető súlyosan bántalmazni kezdte a nála tartózkodó állapotos nőt, aki kétségbeesésében telefonon kért segítséget a másik férfitól. A bajba jutott asszony védelmére siető férfi egy barátjával érkezett meg a tanyára, ám a dühöngő házigazda azonnal rájuk rontott.

A segítőt a kezén sebesítette meg, míg szerelmi riválisát olyan súlyos szúrásokkal illette, hogy a 47 éves áldozat életét a kórházba szállítást követően az orvosok már nem tudták megmenteni.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának tájékoztatása szerint az elkövetőt a helyszínen elfogták és ellene szakértők bevonásával, bűnügyi őrizet mellett indítottak büntetőeljárást, miközben a tragédia nyomán egy kisgyermek és egy még meg nem született csecsemő maradt végérvényesen támasz nélkül.

„Meggyilkoltam, megérdemelte!”

Brutális kegyetlenséggel végzett feleségével egy egri férfi is, aki a családi otthonban, féltékenységtől fűtve támadt az asszonyra. A tragédia megrázó részleteiről a házaspár lánya nyilatkozott, aki szerint egy tégla és egy másik eszköz is előkerült a gyilkosság során.