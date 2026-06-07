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Autóban ülve törte meg a két év józanságot a magyar énekes

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Két évnyi absztinencia után egy autó anyósülésén, gint kortyolgatva rúgta fel a fogadalmát a népszerű magyar előadó, Pyfu. Közösségi oldalán az énekes kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, milyen nehéz volt józannak maradnia és hogyan szorult ki a társasági életből az életmódváltása miatt.
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énekespyfumegasztárinstagramautóközösségi oldalak

A Megasztár egykori döntőse, Pyfu (Majthényi Zsombor) alaposan megdöbbentette a követőit, amikor közösségi oldalán bejelentette, hogy végleg lezárta a hosszú ideje tartó absztinens időszakát. A fiatal rapper még két évvel ezelőtt döntött úgy, hogy teljesen száműzi az alkoholt az életéből, ám a napokban elérkezett az előre kitűzött határidő vége. A népszerű énekes egy Instagram-videóban dokumentálta a nagy pillanatot: egy autó anyósülésén helyet foglalva bontott fel egy üveg gint, majd azonnal bele is ivott, egyértelművé téve a rajongói számára, hogy egy korszak most véget ért – írta a Ripost.

Úgy érezte az énekes, hogy kimarad programokból
Úgy érezte az énekes, hogy kimarad programokból
Fotó: Instagram

Újra pohárhoz nyúlt a magyar énekes

A Megasztár felfedezettje őszintén vallott arról, milyen komoly lemondásokkal és kihívásokkal kellett szembenéznie az elmúlt huszonnégy hónapban. Pyfu nyíltan beszélt arról, hogy a vállalása miatt teljesen átalakult a szociális élete, hiszen az esti programokból és a baráti összejövetelekből is rendszeresen kimaradt, mivel már nem ő volt a társaság középpontja. 

Bár az eleje rendkívül nehéz volt, a rapper büszke a kitartására és kiemelte, hogy ez a két év hatalmas önismereti leckét jelentett számára.

A fogadalma végére érő zenész a tapasztalatai alapján egyúttal motiválni is szeretné a rajongóit. Az énekes arra buzdítja a követőit, hogy mindenki jelöljön ki célokat az életében – legyen szó sportról vagy káros szenvedélyek elhagyásáról –, mert a kemény elhatározások megvalósítása és a határok feszegetése elképesztő belső erőt és fejlődést ad az embernek.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Tóth Andi neve a Fővárosi Törvényszék legutóbbi tárgyalása után immár hivatalosan is összefonódott a hazai sztárvilágot 2022 októberében megrázó drogbotránnyal, egyértelművé téve, hogy az eddig tagadó énekesnő volt az a híresség, akit akkor kórházba kellett szállítani.

 

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