Kitört üvegek és sikolyok a lépcsőházban: az édesanya mentette meg a sarokba szorított gyermeket

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség hivatalos vádirata szerint a huszonegy éves, antiszociális életvitelt folytató helyi férfi 2025 áprilisában kezdte meg agresszív ámokfutását. Dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője arról tájékoztatta a sajtó munkatársait, hogy a vádlott először a Baross ligetben provokált szándékos konfliktust egy ismerősével, akit azzal vádolt meg, hogy korábban többször becsapta őt. Ez erőszak azonban még itt sem ért véget – írta a Zaol.hu.
Zalaegerszegen történt az erőszak
A verbális szóváltás pillanatok alatt brutális fizikai bántalmazássá fajult, a vádlott gátlástalanul felrúgta áldozatát, ököllel többször arcul ütötte, majd egy alkalommal brutálisan hasba is rúgta a földön fekvő sértettet. A megtámadott férfi ugyan nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel túlélte a támadást, ám a vádlott ezen kihívóan közösségellenes, gátlástalan magatartása alkalmas volt arra, hogy a békés állampolgárokban mély megbotránkozást és riadalmat keltsen.
Ezután hajtépéssel és fojtogatással akarta szerelmét meghódítani
A büntetőeljárás adatai szerint a férfi alig egy hónappal később, 2025. május 7-én még súlyosabb morális határt lépett át, amikor a Platán soron egy kiskorú lánnyal szemben lépett fel támadólag. Miután a kislány határozottan kijelentette, hogy nem kíván a barátnője lenni, a férfi képtelen volt feldolgozni az elutasítást és a sértett akarata ellenére, fenyegetően egészen a lakóhelyéig követte őt.
A hazáig tartó kényszerű úton a vádlott valóságos horrort szabadított a gyermekre és folyamatosan győzködte, miközben brutálisan meghúzta a haját, arcul köpte, majd két kézzel a nyakára rontott és fojtogatta. Ezt követően a kislány fejét a hóna alá szorította, végül pedig nagy erővel a falnak lökte a.
A tragédiát végül a gyermek lélekjelenléte és az anyai oltalmazás akadályozta meg a társasház bejáratánál.
A halálra rémült kislány a lakóház elé érve kétségbeesetten felkiabált édesanyjának, hogy siessen a segítségére. A vádlott a szülői közbelépéstől és a lelepleződéstől dührohamot kapott és tehetetlen haragjában kétszer is teljes erőből belerúgott a lépcsőház bejárati ajtajába, aminek következtében a masszív üvegkazetták darabokra törtek.
A zalaegerszegi ügyészség többrendbeli garázdaság és testi sértés vétsége miatt emelt vádat az elkövető ellen és határozott büntetőjogi szankciók, köztük súlyos pénzbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnál, hogy a törvény ereje gátat szabjon az ilyen jellegű társadalmi devianciáknak.
