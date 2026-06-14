Horrorisztikus hétvége: extrém sportok miatt halt szörnyet egy 21 éves nő és egy 22 éves férfi

Szörnyű tragédia rázta meg a São Paulo állambeli Limeira városát szombaton. Egy 21 éves brazil nő vesztette életét egy extrém sportprogram során, miután biztonsági kötél nélkül dobták le egy mintegy 40 méter magas hídról – számolt be a Maszol.ro nemzetközi sajtóhírek alapján.

21 éves nő lett az extrém sport áldozata Brazíliában Fotó: Gulf News

A Gulf Digital online információi szerint a fiatal nőt két férfi kísérte fel a hírhedt Ponte do Esqueleto (Csontváz híd) bungee jumping platformjára, majd annak ellenére vetették le a mélybe, hogy

a jelenlévők közül többen ordítva próbálták figyelmeztetni őket: nincs rögzítve a biztonsági kötél.

A 40 méteres zuhanást a fiatal nő nem élhette túl, a helyszínre érkező rohammentők a helyszínen halottnak nyilvánították.

A hatóságok közlése szerint a baleset után a két közvetlen gyanúsított megpróbált elmenekülni és elrejtőzni egy közeli erdős területen, a rendőrök azonban hamar utolérték és elfogták őket. Az ügyben eddig összesen hat embert állítottak elő és hallgattak ki.

Fiatal életet követelt az extrém sport a Tordai-hasadékban

Nem ez volt az egyetlen halálos kimenetelű szerencsétlenség a hétvégén. Ugyancsak a Maszol.ro számolt be róla, hogy vasárnap egy 22 éves fiatalember veszítette életét a Tordai-hasadékban, miután lezuhant a via ferrata útról.

A tragédiát az okozta, hogy a fiatal egy olyan sziklára mászott fel, amely hirtelen leszakadt alatta. A szerencsétlenül járt férfi mintegy 50 métert zuhant a mélybe.

Az értesítést követően a hegyimentők azonnal a helyszínre siettek és riasztották a Marosvásárhelyi SMURD-helikopterét is. A fiatal férfit eszméletlen állapotban találták meg a sziklák között. A mentőszolgálat munkatársai hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni, de a súlyos sérülések miatt az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt.

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