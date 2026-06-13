„Lelőlek, mint egy kutyát!” – fegyvert rántott egy taxis a zsúfolt siófoki sétányon – videóval

Úszógumik és gumimatracok maradtak a földön, turisták és helybéliek pedig fejvesztve menekültek egy közlekedési vita után a Somogy vármegyei kikötő- és üdülővárosi helyszínről. A szemtanúk szerint a fegyveres megjelenése pillanatok alatt pánikot keltett a siófoki Petőfi sétányon.

Fegyvert rántott a rolleresre a siófoki taxis

Fotó: Részlet a Tények videójából

Pánik tört ki a fegyveres miatt

Megszólalt a férfi, aki szerint egy taxis pisztolyt fogott rá egy közlekedési konfliktust követően. Rostás Richárd elmondása szerint testvérével és barátjával rollerrel közlekedtek a Balaton-part közelében, amikor az egyikük megingott és kis híján elesett.

A fiatalok szerint ekkor fékezett le előttük egy taxis.

Őszintén, ha a közlekedési szabályokat nézzük, mi hibáztunk, mert majdnem elestünk. De ebből nem kellett volna annak történnie, ami ezután következett"

– mondta a férfi.

„Fejbe lőjjelek?”

A szóváltás egyre hevesebbé vált. Richárd állítása szerint a taxis ekkor benyúlt a kesztyűtartóba, majd elővett egy fegyvernek látszó tárgyat. A férfi szerint a sofőr többek között azt kérdezte tőle:

Fejbe lőjjelek? Kell még valami?"

A fiatal azt mondta, a fegyver látványa megrémítette. Állítása szerint a taxis még a követkető mondatot is hozzátette:

Úgy lelőlek, mint egy kutyát!

A konfliktus során Richárd testvére, Forgács Rómeó elővette a telefonját és videózni kezdett.

Elmondása szerint a felvételen is látszik, ahogy a taxis a combja alá próbálja rejteni a fegyvernek látszó tárgyat.

A TV2 Tényekhez eljuttatott képeken valóban egy pisztolyhoz nagyon hasonló eszköz látható a sofőr kezében. A felvételek hitelességét és az eszköz pontos típusát ugyanakkor hivatalosan még nem erősítették meg.

A testvérpár szerint a siófoki Petőfi sétányon pillanatok alatt kitört a pánik, nagy volt a riadalom.

A környéken sok turista, gyermekes család és strandoló volt az ominózus eset idején. A testvérek szerint többen eldobálták az úszógumikat és gumimatracokat, és elszaladtak, amikor meghallották, hogy fegyver került elő. Aztán a taxis hirtelen elhajtott a helyszínről.

Vizsgálhatják, jogos volt-e a fegyver elővétele

Az eset után értesítették a rendőrséget, a fiatalok pedig feljelentést terveznek. A történtek jogi megítélése több kérdést is felvet. Egy ügyvéd szerint Magyarországon önvédelmi célból csak akkor lehet jogszerűen fegyvert használni vagy elővenni, ha közvetlen, másként el nem hárítható veszély fenyegeti az érintettet. Egy esetleges eljárás során a hatóságoknak azt kellene vizsgálniuk, hogy érte-e olyan támadás vagy fenyegetés a taxist, amely indokolhatta a fegyver elővételét.

A fiatalok szerint valódi lőfegyver volt a taxis kezében.

Az ügyben megkeresték azt a taxitársaságot is, amelynél a sofőr dolgozik, azonban a társaság egyelőre nem reagált a megkeresésekre. A történtek körülményeit várhatóan a hatóságok vizsgálják majd.