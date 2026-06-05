Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Több ezren vonultak utcára Budapesten a migrációs paktum ellen

Látta?

Botrány: Magyar Péter az erkélyről hergelte a migrációs paktum ellen békésen tüntetőket – videó

autópálya

Fekete füst borítja be az M5-ös autópályát Lajosmizsénél – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Videót kapott az Origo az egyik olvasójától. Egy autóban, menet közben készült a felvétel, amelyen az látható, hogy fekete füst borítja be az eget Lajosmizse magasságában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autópályaszegedfekete füstlajosmizsénéltűztűzoltódélutánkigyulladtbalesetbudapest

Baleset történt péntek délután az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, feltehetően egy kocsi kigyulladt és emiatt fekete füst keletkezett.

Egy autó gyulladhatott ki az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Lajosmizsénél, mert fekete füst szállt fel (
Egy autó gyulladhatott ki az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Lajosmizsénél, mert fekete füst szállt fel (illusztráció)
Fotó: Pexels.com / MART PRODUCTION 

Mindent beborított ez a fekete füst

Az Origo Budapest felé haladó olvasója beküldött egy a felvételt, amely pár perccel a tűz keletkezése után készülhetett. Nem sokkal később a tűzoltókat is látta, de arról már nem készített videót. Hogy pontosan mi történt, azt ekkor még nem lehetett tudni. Egy órával később jelent meg a Katasztrófavédelem oldalán található eseménytérképen az alábbi bejegyzés: „Kigyulladt egy személygépkocsi az M5-ös autópályán, Szeged felé, Lajosmizse közelében, a 63-as kilométerszelvénynél. A tűz átterjedt az aljnövényzetre is. A dabasi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A raj az utómunkálatokat végzi. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták."

Ez is érdekelheti: Kabrió lett a Skodából az M1-esen, amikor becsúszott a kamion alá – fotók

Tűzoltókat, mentőket, sőt még egy mentőhelikoptert is riasztottak csütörtök délután az M1-es autópályára, Mocsa közelébe. Több fotó is készült a ráfutásos baleset helyszínén, ahonnan egy nőt vittek kórházba. Részletekért kattintson ide!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!