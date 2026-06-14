Ötezer forint miatt verték félholtra a nőt, napokig nézték a haldoklását

Ötezer forint miatt fajulhatott brutális erőszakká egy vita egy hajdúszoboszlói házban. A vádirat szerint az áldozat félholt állapotba került a támadás után, mégsem hívtak hozzá azonnal segítséget – írta meg a Haon.hu.
Félholt állapotban feküdt a nő a brutális verés után
A Debreceni Törvényszék tájékoztatása szerint három vádlott ellen emeltek vádat minősített emberölés és más bűncselekmények miatt. A vádirat szerint a nő 2024 tavaszán költözött be egy hajdúszoboszlói házba, ahol az első-, másod- és harmadrendű vádlottal élt együtt. Az együttélés kezdetben problémamentes volt, később azonban egyre gyakoribbá váltak a konfliktusok.
Ötezer forint miatt tört ki a konfliktus
A vád szerint 2024. május 29-én a 21 éves elsőrendű vádlott pénzt követelt a nőtől. A férfi tudta, hogy körülbelül ötezer forint van nála készpénzben. Miután a nő megtagadta a pénz átadását, a férfi megütötte. A vádirat szerint a földön fekvő nőt rugdosta, taposta és az egész testén ütötte-verte, miközben továbbra is a pénzt követelte tőle.
A bántalmazás után az áldozat súlyos állapotba került.
A másodrendű vádlott még aznap értesült a történtekről, miután egy szomszéd elmondta neki, hogy a teraszáról végighallgatta a veszekedést és a verést.
Másnap a férfi személyesen is látta a nőt, aki zavartan beszélt és rossz fizikai állapotban feküdt az ágyon, ennek ellenére nem hívott hozzá mentőt.
Ide-oda vitték a súlyosan sérült nőt
A vádirat szerint a nőt végül autóba ültették, majd több helyszínre is elszállították. Elvitték egy rokonhoz, később visszavitték a hajdúszoboszlói házba, és a Kabára vezető úton megfordultak vele. Eközben a vádlottak igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy nem tudnak a nő állapotáról.
A történet része volt az is, hogy a hajdúszoboszlói vasútállomásnál találkoztak, hogy egy előre megbeszélt történetet igazoljanak.
Eközben a nő állapota folyamatosan romlott, végül 2024. május 31-én a központi segélyhívó vonalon keresztül értesítették a mentőket és a rendőrséget miatta.
Az áldozat kórházba került, ahol hónapokig kezelték. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére 2024. október 23-án belehalt a sérüléseibe. A szakértői vélemény szerint a halál és a bántalmazás során elszenvedett életveszélyes sérülések között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn.
A Debreceni Törvényszéken folytatódik az ügy
Az ügyben a Debreceni Törvényszék június 18-án előkészítő ülést tart. Az ügyészség szerint a vádlottak közül többen tudtak arról, hogy a nő életveszélyes állapotban van, mégsem intézkedtek időben. A három vádlott ellen minősített emberölés és más bűncselekmények miatt indult eljárás.