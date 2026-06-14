Ötezer forint miatt verték félholtra a nőt, napokig nézték a haldoklását

Ötezer forint miatt fajulhatott brutális erőszakká egy vita egy hajdúszoboszlói házban. A vádirat szerint az áldozat félholt állapotba került a támadás után, mégsem hívtak hozzá azonnal segítséget – írta meg a Haon.hu.

Napokon át hagyták szenvedni a félholtra vert nőt

Fotó: Illusztráció (Kaboompics.com/Pexels)

Félholt állapotban feküdt a nő a brutális verés után

A Debreceni Törvényszék tájékoztatása szerint három vádlott ellen emeltek vádat minősített emberölés és más bűncselekmények miatt. A vádirat szerint a nő 2024 tavaszán költözött be egy hajdúszoboszlói házba, ahol az első-, másod- és harmadrendű vádlottal élt együtt. Az együttélés kezdetben problémamentes volt, később azonban egyre gyakoribbá váltak a konfliktusok.

Ötezer forint miatt tört ki a konfliktus

A vád szerint 2024. május 29-én a 21 éves elsőrendű vádlott pénzt követelt a nőtől. A férfi tudta, hogy körülbelül ötezer forint van nála készpénzben. Miután a nő megtagadta a pénz átadását, a férfi megütötte. A vádirat szerint a földön fekvő nőt rugdosta, taposta és az egész testén ütötte-verte, miközben továbbra is a pénzt követelte tőle.

A bántalmazás után az áldozat súlyos állapotba került.

A másodrendű vádlott még aznap értesült a történtekről, miután egy szomszéd elmondta neki, hogy a teraszáról végighallgatta a veszekedést és a verést.

Másnap a férfi személyesen is látta a nőt, aki zavartan beszélt és rossz fizikai állapotban feküdt az ágyon, ennek ellenére nem hívott hozzá mentőt.

Ide-oda vitték a súlyosan sérült nőt

A vádirat szerint a nőt végül autóba ültették, majd több helyszínre is elszállították. Elvitték egy rokonhoz, később visszavitték a hajdúszoboszlói házba, és a Kabára vezető úton megfordultak vele. Eközben a vádlottak igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy nem tudnak a nő állapotáról.

A történet része volt az is, hogy a hajdúszoboszlói vasútállomásnál találkoztak, hogy egy előre megbeszélt történetet igazoljanak.

Eközben a nő állapota folyamatosan romlott, végül 2024. május 31-én a központi segélyhívó vonalon keresztül értesítették a mentőket és a rendőrséget miatta.

Az áldozat kórházba került, ahol hónapokig kezelték. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére 2024. október 23-án belehalt a sérüléseibe. A szakértői vélemény szerint a halál és a bántalmazás során elszenvedett életveszélyes sérülések között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn.