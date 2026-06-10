Szó szerint „szembeszállt” a forgalommal egy sofőr az M44-esen

A 44-es főút, M44 útinform Facebook-csoportba feltöltött képek és videó alapján az eset vasárnap délután, fél hat körül történt. A hozzászólásokból és a szemtanúk beszámolóiból rekonstruálható, hogy a vétkes autóvezető a nagykőrösi csomópontnál hibázhatott el egy lehajtót, és így került fel a rossz oldalra. A férfi egészen a cserkeszőlői pihenőhelyig haladt a szemközti sávban, ahol végül megállt, és ahol a kiérkező rendőrök már várták a felelőtlen sofőrt. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben hivatalos eljárás indult, miközben a veszélyes manőver hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában, hiszen a hömpölygő forgalom miatt csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tömegszerencsétlenség – írta a Beol.hu.

Forgalommal szemben hajtott az M44-esen egy sofőr

Fotó: Facebook/44-es főút, M44 útinform

Sokkoló visszaesők a magyar forgalomban

Sajnos a mostani eset egyáltalán nem egyedülálló a hazai utakon, a gyorsforgalmi szakaszon ugyanis nem ez volt az első ilyen életveszélyes incidens. Korábban a Budapesti Autósok Közössége is bemutatott egy megrázó felvételt, amelyen egy Daewoo Matiz sofőrje a legnagyobb természetességgel haladt szemben az érkező autókkal az M44-esen, de a fővárosi Szentendrei úton is rögzítettek már a forgalommal szemben száguldó luxusautót. A rendőrség és a közútkezelők folyamatosan figyelmeztetnek: ha valaki elvéti az irányt, semmiképpen se hajtson tovább szemben a többiekkel, hanem azonnal húzódjon le a leállósávba, és kérjen rendőri segítséget.

Korábban beszámoltunk róla, hogy szerda reggel halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Szentendrén, ahol egy figyelmetlen kamionsofőr elgázolt egy idős asszonyt.