Megégett a saját fürdőkádjában, szörnyű kínokat élt át az idős férfi

Súlyos, megdöbbentő háztartási baleset híre rázta meg a közvéleményt, amely rávilágít arra, hogy a mindennapi rutinunk során is milyen komoly veszélyek leselkednek ránk az otthonunkban. Egy idős férfi a napokban fürdéshez készülve engedett vizet a kádba, ám a folyadék hőmérséklete végzetes módon túl forróra sikerült, a gyanútlan áldozat pedig a belépés pillanatában olyan borzalmas forrázás áldozata lett, hogy a családja kétségbeesve, azonnal a mentők segítségét kérte – írta a Bors.

A kádban történt a forrázás, a férfi súlyos sérüléseket szenvedett

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált

A forrázás borzalmai a zárt ajtók mögött történt

A bejelentés súlyossága és az idős kor miatti fokozott kockázat miatt a mentésirányításban azonnal felmerült, hogy a földi esetkocsi mellett egy mentőhelikoptert is a helyszínre riasztanak. A rohanó idővel versenyezve ekkor született meg a mentésirányító felelősségteljes és briliáns ötlete, hogy a digitális technológia vívmányait kihasználva azonnali videóhívást kezdeményeztek a hozzátartozókkal, hogy a kamerán keresztül mérjék fel a sérülések valós kiterjedtségét.

A kameraképek bekapcsolása után a mentésirányítók számára a vonal túlsó végén látottak alapján gyorsan egyértelművé vált a diagnózis. Bár a sebek rendkívül súlyosak és fájdalmasak voltak, a sérülések kiterjedése és a férfi általános állapota szerencsére nem indokolta a légi úton történő, azonnali szállítást. A helyszínre percek alatt kiérkező rohamkocsi szakszerűen ellátta, stabilizálta, majd a legközelebbi kórházba szállította a sokkos állapotban lévő szépkorút.

A modern technológia alkalmazása ebben az esetben nemcsak a beteg gyors és pontos állapotfelmérését szolgálta, hanem rendszerszintű segítséget is jelentett. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a sikeres videóhívásnak köszönhetően a mentőhelikopter riasztható maradt a légtérben, így az azonnal bevethető volt más, valóban időkritikus és közvetlen életveszélyben lévő betegek megmentésére.

Tragédiáról számoltak be a 36-os főútról szombat délután is. Halálos baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, egy autó egy mezőgazdasági járművel karambolozott, ami után a felcsaptak a lángok.