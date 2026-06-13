Megrázó fotókon a frontális karambol: három sérültet mentőhelikopterrel vittek kórházba

A roncsok az út két oldalán hevertek, miközben a mentők és a tűzoltók versenyt futottak az idővel a sérültek életéért. A frontális karambol után több mentőegységet és mentőhelikoptereket is a helyszínre riasztottak – tájékoztatott a Nool.hu.
A frontális karambol után azonnal megkezdődött a sérültek ellátása
Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután súlyos baleset történt a 23-as főút 17-es és 18-as kilométere között, Mátraterenye és Ivád térségében.
A frontális ütközésben egy személyautó és egy kisbusz volt érintett. Az egyik járműben egy ember utazott, míg a másikban három férfi tartózkodott.
A helyszínre a pétervásárai és az egri hivatásos tűzoltókat riasztották.
A baleset súlyossága miatt több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy férfi könnyebb sérüléseket szenvedett. További három sérültet súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak kórházba:
A helyszínre több mentőegységet, valamint mentőhelikoptert is riasztottak. Egy férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, míg további hármat súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba. A sérültek ellátása a helyszínen azonnal megkezdődött
– reagáltak a Nógrád vármegyei hírportál megkeresésére.
Megrázó fotókon a pusztítás
A helyszínen készült fotók alapján mindkét jármű szinte totálkárosra tört. A fehér Opel eleje teljesen összeroncsolódott, a motortér súlyosan sérült.
A szürke kisbusz az ütközés után az árokba csapódott. A jármű szélvédője betört, a tűzoltóknak pedig feszítővágó segítségével kellett megbontaniuk az oldalát.
Áttérhetett a szemközti sávba az Opel
Az Agria TV közösségi oldalán megjelent információk szerint a Pétervására irányába tartó Opel eddig tisztázatlan okból áttérhetett a szemközti sávba.
Itt ütközött össze a szabályosan közlekedő mikrobusszal. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. A helyszínelés és a műszaki mentés hosszabb időn át tartott.
A szakemberek azt is vizsgálják, hogy mi vezethetett a frontális ütközéshez.
A baleset könnyen tragédiába torkollhatott volna, a sérültek életét végül a gyors mentői és kórházi beavatkozás menthette meg.