Megrázó fotókon a frontális karambol: három sérültet mentőhelikopterrel vittek kórházba

A roncsok az út két oldalán hevertek, miközben a mentők és a tűzoltók versenyt futottak az idővel a sérültek életéért. A frontális karambol után több mentőegységet és mentőhelikoptereket is a helyszínre riasztottak – tájékoztatott a Nool.hu.

A frontális karambol súlyos következményei

Fotó: Ládi László/Agria TV

A frontális karambol után azonnal megkezdődött a sérültek ellátása

Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután súlyos baleset történt a 23-as főút 17-es és 18-as kilométere között, Mátraterenye és Ivád térségében.

A frontális ütközésben egy személyautó és egy kisbusz volt érintett. Az egyik járműben egy ember utazott, míg a másikban három férfi tartózkodott.

A helyszínre a pétervásárai és az egri hivatásos tűzoltókat riasztották.

A baleset súlyossága miatt több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy férfi könnyebb sérüléseket szenvedett. További három sérültet súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak kórházba:

A helyszínre több mentőegységet, valamint mentőhelikoptert is riasztottak. Egy férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, míg további hármat súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba. A sérültek ellátása a helyszínen azonnal megkezdődött

– reagáltak a Nógrád vármegyei hírportál megkeresésére.

Megrázó fotókon a pusztítás

A helyszínen készült fotók alapján mindkét jármű szinte totálkárosra tört. A fehér Opel eleje teljesen összeroncsolódott, a motortér súlyosan sérült.

A szürke kisbusz az ütközés után az árokba csapódott. A jármű szélvédője betört, a tűzoltóknak pedig feszítővágó segítségével kellett megbontaniuk az oldalát.

Mentőhlikoptereket is riasztottak a súlyos balesethezFotó: Ládi László/ Agria Tv

Áttérhetett a szemközti sávba az Opel

Az Agria TV közösségi oldalán megjelent információk szerint a Pétervására irányába tartó Opel eddig tisztázatlan okból áttérhetett a szemközti sávba.

Itt ütközött össze a szabályosan közlekedő mikrobusszal. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. A helyszínelés és a műszaki mentés hosszabb időn át tartott.

A szakemberek azt is vizsgálják, hogy mi vezethetett a frontális ütközéshez.

A baleset könnyen tragédiába torkollhatott volna, a sérültek életét végül a gyors mentői és kórházi beavatkozás menthette meg.