Vezetés közben nyomkodta, majd leejtette telefonját a sofőr, ezután örökre megváltozott az élete

Egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség okozta a súlyos balesetet a Sopront elkerülő autóúton. A vádirat szerint a férfi vezetés közben a leejtett telefonját próbálta felvenni, ami végül frontális ütközéshez vezetett, a történet azonban itt még nem ért véget – olvasható az Ügyészség weboldalán.

A telefonja után kutatva tért át a szembesávba, frontális ütközés lett a vége

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Frontális ütközés után magára hagyták a sérültet

A Győri Járási Ügyészség szerint a 30 éves férfi annak ellenére ült volán mögé, hogy korábban eltiltották a vezetéstől. Ráadásul az autót javításra vette át, azt közlekedésre nem használhatta volna. A sofőr menet közben az utastérbe esett telefonját próbálta felvenni, emiatt áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval.

A vétlen sofőr járműve az ütközés erejétől a vízelvezető árokba sodródott és a tetejére borult, vezetője súlyos sérüléseket szenvedett

– közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

Súlyos sérülésekkel az árokba borult autóban hagyták magára a vétlen sofőrt

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A három férfi ki tudott szállni az autóból, de a vádirat szerint nem siettek a sérült segítségére. Nem hívtak mentőt, nem értesítették a rendőrséget sem, hanem egyszerűen elhagyták a helyszínt. Az ügyészség ezért a sofőrt minősített segítségnyújtás elmulasztásával, közúti baleset gondatlan okozásával, eltiltás hatálya alatti járművezetéssel és jármű önkényes elvételével vádolja.

Súlyos büntetés várhat rájuk

A sofőr akár négy és fél év szabadságvesztést is kaphat, emellett az ügyészség ismételt járművezetéstől eltiltását is indítványozta. Két utasa ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt emeltek vádat, velük szemben akár két év szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyben várhatóan a Soproni Járásbíróság hozza meg a döntést.