Különleges hobbinak hódolt a szekszárdi kertész, a rendőrségen kellett elszámolnia vele

Saját fogyasztásra termesztett marihuánát az a 32 éves helyi férfi, akin a napokban ütöttek rajta a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai – számolt be a Teol.hu. A hatóságok még májusban indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen, miután olyan információk jutottak a birtokukba, hogy valaki egy szekszárdi tanyán indiai kendert nevel, a termést saját maga fogyasztja, a felesleget pedig értékesíti. A rendőröknek sikerült azonosítaniuk a fűtermesztőt és a pontos helyszínt is, így célirányosan vonultak ki a megadott címre.

A fűtermesztőtől a rendőrségi akció során lefoglalt illegális kender

Fotó: Police.hu

Komplett ültetvényt találtak a rendőrök a fűtermesztő tanyáján

A házban és a hozzá tartozó melléképületekben tartott kutatás során a nyomozók hat tő, különböző fejlettségi szinten lévő kannabiszt találtak, emellett lefoglalták a növények gondozásához és neveléséhez használt technikai berendezéseket is. A fiatalember a rajtaütés során mindvégig együttműködő magatartást tanúsított.

Az elszámoltatása és a rendőrségi kihallgatása során elismerte a felelősségét, ám azt állította, hogy a kábítószert kizárólag saját célra termesztette, kereskedelemmel nem foglalkozott. A férfi drogfogyasztási szokásait a helyszínen alkalmazott gyorsteszt is alátámasztotta, amely pozitív eredményt mutatott a THC-ra.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság az ügy további részleteit szakértők bevonásával vizsgálja. A rendőrség az eset kapcsán külön felhívta a figyelmet a marihuána veszélyeire, kiemelve, hogy a növény fő pszichoaktív összetevője, a THC kiszámíthatatlan és egyénenként erősen változó hatásokat válthat ki.

Bár rövid távon eufórikus állapotot, fokozott étvágyat és ellazulást okozhat, a szer komoly negatív hatással van a memóriára és jelentősen rontja a reakcióidőt is. Hosszabb távon a rendszeres használat függőség kialakulásához és kognitív zavarokhoz vezethet, a fiatal korosztály esetében pedig drasztikusan növelheti a különböző pszichés problémák megjelenésének kockázatát.

A hatóságok jelenleg is a DELTA Program keretében folytatnak intenzív küzdelmet a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás visszaszorításáért. A rendőrség kéri a lakosságot, hogy aki a szekszárdi esethez hasonló bűncselekményekről, illegális ültetvényekről vagy kábítószer-terjesztésről információval rendelkezik, tegyen bejelentést. Erre névtelensége megőrzése mellett is lehetőség van a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számon.