Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter menesztette a KEHI vezetőjét, most előkerült a Diákhitel Központról szóló súlyos jelentés

Ezt látnia kell!

Riasztó képeken a Velencei-tó pusztulása, egyre nagyobb a baj

fülöp istván

Keresőkutyákkal és drónokkal keresik a Duna-parton eltűnt fiút

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Speciális mentőcsapatok, keresőkutyák és hőkamerás drónok bevonásával napok óta nagy erőkkel zajlik egy rejtélyes körülmények között eltűnt tinédzser felkutatása. A hatóságok és az önkéntes mentőszervezetek versenyt futnak az idővel, hogy nyomára akadjanak a fiatalnak, akit a rendőrségi körözés szerint hivatalosan Fülöp István néven keresnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fülöp istváneltűnés miatt keresikdunaeltűntdrónhíd

Korábban már beszámoltunk róla, hogy egy 19 éves fiatal június 9-én elindult előszállási otthonából egy ismerőséhez, ám oda már nem érkezett meg és azóta életjelet sem adott magáról. Az első összefoglaló jelentések alapján a Fülöp István után indított nagyszabású szárazföldi és vízi keresést egy helyszíni tévedés is nehezítette, a kutatást ugyanis egy téves információ miatt először nem a megfelelő híd környékén kezdték meg a mentőegységek.

Napok óta keresik Fülöp Istvánt
Napok óta keresik Fülöp Istvánt
Fotó:  Police.hu 

Félreértés nehezítette Fülöp István keresését

A Baon.hu beszámolt róla, hogy Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület szerint a fiút kedd késő este még Dunaújvárosban látták szemtanúk, szerdán azonban már csak a táskája került elő, amit járókelők találtak meg. A család értesítése után a speciális mentők azonnal a helyszínre siettek: 

a kutatást 3 fővel, hőkamerás drónnal és két keresőkutyával indították meg, amihez egy másik egyesület is csatlakozott egy további kutyával. 

Több négyzetkilométernyi területet vizsgáltak át, de a nyomkövetés nem vezetett eredményre.

A sikertelenség oka mögött egy komoly félreértés állt, ugyanis a mentőcsapatok először azt az információt kapták, hogy a táskát a Dunaföldvári híd közelében találták meg. 

A keresés közben azonban kiderült, hogy a személyes tárgyak valójában a dunaújvárosi Pentelei hídon feküdtek. 

Mivel ezt a hidat és a környező partszakaszt a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai már korábban centiről centire átfésülték, a szárazföldi kutyás egységek további bevetése jelenleg nem indokolt.

A folyón és a híd közvetlen környezetében a vízi rendészet munkatársai vették át az irányítást, akik csütörtökön is folytatják a meder és a vízfelszín átkutatását. A speciális mentőegységek készenlétben állnak, és amint újabb, releváns információ érkezik az eltűnt fiúról, azonnal visszatérnek a keresési munkálatokba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!