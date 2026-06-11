Keresőkutyákkal és drónokkal keresik a Duna-parton eltűnt fiút

Korábban már beszámoltunk róla, hogy egy 19 éves fiatal június 9-én elindult előszállási otthonából egy ismerőséhez, ám oda már nem érkezett meg és azóta életjelet sem adott magáról. Az első összefoglaló jelentések alapján a Fülöp István után indított nagyszabású szárazföldi és vízi keresést egy helyszíni tévedés is nehezítette, a kutatást ugyanis egy téves információ miatt először nem a megfelelő híd környékén kezdték meg a mentőegységek.

Napok óta keresik Fülöp Istvánt

Fotó: Police.hu

Félreértés nehezítette Fülöp István keresését

A Baon.hu beszámolt róla, hogy Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület szerint a fiút kedd késő este még Dunaújvárosban látták szemtanúk, szerdán azonban már csak a táskája került elő, amit járókelők találtak meg. A család értesítése után a speciális mentők azonnal a helyszínre siettek:

a kutatást 3 fővel, hőkamerás drónnal és két keresőkutyával indították meg, amihez egy másik egyesület is csatlakozott egy további kutyával.

Több négyzetkilométernyi területet vizsgáltak át, de a nyomkövetés nem vezetett eredményre.

A sikertelenség oka mögött egy komoly félreértés állt, ugyanis a mentőcsapatok először azt az információt kapták, hogy a táskát a Dunaföldvári híd közelében találták meg.

A keresés közben azonban kiderült, hogy a személyes tárgyak valójában a dunaújvárosi Pentelei hídon feküdtek.

Mivel ezt a hidat és a környező partszakaszt a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai már korábban centiről centire átfésülték, a szárazföldi kutyás egységek további bevetése jelenleg nem indokolt.

A folyón és a híd közvetlen környezetében a vízi rendészet munkatársai vették át az irányítást, akik csütörtökön is folytatják a meder és a vízfelszín átkutatását. A speciális mentőegységek készenlétben állnak, és amint újabb, releváns információ érkezik az eltűnt fiúról, azonnal visszatérnek a keresési munkálatokba.