Drámai fordulat az eltűnt 19 éves diák, Fülöp István ügyében

Hatalmas erőkkel, négy speciális mentőcsapat összefogásával indult meg a kutatás vasárnap délelőtt a Duna Bács-Kiskun és Tolna vármegyei szakaszán. A tét óriási: a 19 éves székesfehérvári diákot, Fülöp Istvánt keresik, akinek még június 11-én, csütörtökön veszett nyoma. A fiatallal kapcsolatban az elmúlt napokban számtalan álhír és valótlan információ árasztotta el a közösségi médiát és a sajtót, ám a hatóságok most tiszta vizet öntöttek a pohárba – adta hírül a Baon.hu.

Négy speciális kutató-mentő csapat közösen keresi a 19 éves Fülöp Istvánt

Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei speciális kutató-mentő egyesület Facebook-csoportja

Fülöp Istvánt továbbra is eltűntként keresik

A fiút a rendőrség továbbra is eltűntként kezeli, hollétéről egyelőre nincs biztos információ.

A drámai események szálai a dunaföldvári Beszédes József-hídhoz vezetnek. Nem sokkal a diák eltűnése után ugyanis itt bukkantak rá a hátizsákjára, amelyben benne voltak a személyes iratai is. Emiatt a szakemberek azt feltételezték, hogy a fiatalember a hömpölygő folyóba eshetett.

A vasárnapi nagyszabású akciót a Kulcsár Kutató – Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány szervezte meg. A vízen és a szárazföldön is zajló összehangolt keresésben részt vettek:

a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutató-mentő Egyesület tagjai,

a DORT Szeged Speciális Mentő Egyesület munkatársai,

és a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület szakemberei.

Megfagyott a levegő: jelzett a halottkereső kutya

A mentőcsapatok Hartáról indultak el két motorcsónakkal. Miközben az egyik egység Mohács felé vette az irányt, a másik csapat Paks felé indult el egy speciálisan kiképzett halottkereső kutyával.

Körülbelül másfél órája lehettek a vízen, amikor a keresőkutya egy víz alatti pontra határozott, félreérthetetlen jelzést adott

– tudatta Kovács Andrea, a Bács-Kiskun vármegyei egyesület tagja.

Sajnos egyértelmű jelzést adott a halottkereső kutya

Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei speciális kutató-mentő egyesület Facebook-csoportja

Azt egyelőre a szakemberek sem tudják pontosan megmondani, mit talált az állat. Egy erős sodrású folyó esetében ugyanis a kémiai és biológiai nyomok, amiket a kutya kiszagol, óriási területen szóródhatnak szét. A kutató-mentők azonnal értesítették a vízirendészetet, a további vizsgálatok már a rendőrség közvetlen irányítása mellett zajlanak.