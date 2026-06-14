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beszédes józsef - híd

Drámai fordulat az eltűnt 19 éves diák, Fülöp István ügyében

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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A korábbi hírekkel ellentétben továbbra sem találták meg azt a 19 éves székesfehérvári diákot, akinek csütörtökön veszett nyoma. Vasárnap délelőtt hatalmas erőkkel vonultak ki a speciális mentők a Dunához, ahol a halottkereső kutya már jelzett is egy ponton. Fülöp István keresését végül a közelgő ítéletidő miatt kellett félbeszakítani.
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beszédes józsef - hídeltűnt fiatal személykulcsár kutató – mentőkutyás szolgálat alapítványdunaFülöp Istvánkutya

Hatalmas erőkkel, négy speciális mentőcsapat összefogásával indult meg a kutatás vasárnap délelőtt a Duna Bács-Kiskun és Tolna vármegyei szakaszán. A tét óriási: a 19 éves székesfehérvári diákot, Fülöp Istvánt keresik, akinek még június 11-én, csütörtökön veszett nyoma. A fiatallal kapcsolatban az elmúlt napokban számtalan álhír és valótlan információ árasztotta el a közösségi médiát és a sajtót, ám a hatóságok most tiszta vizet öntöttek a pohárba – adta hírül a Baon.hu.

Négy speciális kutató-mentő csapat közösen keresi a 19 éves Fülöp Istvánt
Négy speciális kutató-mentő csapat közösen keresi a 19 éves Fülöp Istvánt 
Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei speciális kutató-mentő egyesület Facebook-csoportja

Fülöp Istvánt továbbra is eltűntként keresik

A fiút a rendőrség továbbra is eltűntként kezeli, hollétéről egyelőre nincs biztos információ. 

A drámai események szálai a dunaföldvári Beszédes József-hídhoz vezetnek. Nem sokkal a diák eltűnése után ugyanis itt bukkantak rá a hátizsákjára, amelyben benne voltak a személyes iratai is. Emiatt a szakemberek azt feltételezték, hogy a fiatalember a hömpölygő folyóba eshetett.

A vasárnapi nagyszabású akciót a Kulcsár Kutató – Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány szervezte meg. A vízen és a szárazföldön is zajló összehangolt keresésben részt vettek:

  • a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutató-mentő Egyesület tagjai,
  • a DORT Szeged Speciális Mentő Egyesület munkatársai,
  • és a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület szakemberei.

Megfagyott a levegő: jelzett a halottkereső kutya

A mentőcsapatok Hartáról indultak el két motorcsónakkal. Miközben az egyik egység Mohács felé vette az irányt, a másik csapat Paks felé indult el egy speciálisan kiképzett halottkereső kutyával.

Körülbelül másfél órája lehettek a vízen, amikor a keresőkutya egy víz alatti pontra határozott, félreérthetetlen jelzést adott

– tudatta Kovács Andrea, a Bács-Kiskun vármegyei egyesület tagja.

Sajnos egyértelmű jelzést adott a halottkereső kutya 
Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei speciális kutató-mentő egyesület Facebook-csoportja

Azt egyelőre a szakemberek sem tudják pontosan megmondani, mit talált az állat. Egy erős sodrású folyó esetében ugyanis a kémiai és biológiai nyomok, amiket a kutya kiszagol, óriási területen szóródhatnak szét. A kutató-mentők azonnal értesítették a vízirendészetet, a további vizsgálatok már a rendőrség közvetlen irányítása mellett zajlanak.

A legmodernebb technikát vetették be, de közbeszólt a vihar

Kulcsár József, a kutatást szervező alapítvány elnöke elmondta, a munkát elképesztő mértékben nehezítik a Duna áramlási viszonyai, a medermélység és a part menti sűrű növényzet. A mentőcsapatok a legmodernebb technikát alkalmazták: szonárokkal és hőkamerás drónokkal fésülték át a területet.

Bár a kutya jelzett, egyelőre nem tudták pontosan azonosítani, mi van a mélyben.

Kulcsár József nem tudta megerősíteni, hogy az eltűnt diákot találták-e meg.

A kutatást végül a térségre lecsapó szélsőséges, viharos időjárás miatt kénytelenek voltak ideiglenesen felfüggeszteni, de amint az időjárás megengedi, az akció folytatódik. Ha bebizonyosodik, hogy emberi testre utalt a kutya jelzése, a további eljárás már a hatóságok feladata lesz.

Holtan találták meg a TV2 sztárjának eltűnt édesanyját

Óriási erőkkel keresték a napokban Ispanovity Lóránt, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Kísértés Lóri édesanyját, akinek június 10-én veszett nyoma. A TV2 sztárja kétségbeesetten kérte a lakosság segítségét, ám a kutatás sajnos a lehető legrosszabb forgatókönyvvel zárult.

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