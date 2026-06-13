Június 9-én indult el előszállási otthonából egy ismerőséhez a 19 éves férfi, de oda már nem érkezett meg, és később sem adott magáról életjelet, ezért szerettei bejelentették az eltűnését a rendőrségen. Nagy erőkkel indult a keresés Fülöp István után szárazföldön és vízen is. Ahogy írtuk, a kutatást kezdetben egy helyszíni tévedés hátráltatta. Egy pontatlan információ miatt a mentőegységek először nem a megfelelő híd környékén próbáltak a nyomára bukkanni. Pénteken jelent meg a rokona posztja az Eltűnt emberekért-megoszthatod nevű Facebook-csoportban arról, hogy megtalálták.

Fülöp István

Fotó: Police.hu

Az első hírek még arról szóltak, hogy Fülöp István táskáját a Dunaföldvári híd közelében találták meg.

Később derült ki, hogy a dunaújvárosi Pentelei hídon volt.

A hidat és környékét a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai addigra már alaposan átvizsgálták, ezért a szárazföldi kutyás egységek további bevetését akkor nem tartották indokoltnak. A folyón és a híd közvetlen közelében a vízi rendészet vette át a keresés irányítását, de a speciális mentőegységek is készenlétben maradtak. A friss poszt szerint a férfit megtalálták, de már nem él. Azt egyelőre nem tudni, honnan és milyen körülmények között került elő a holtteste. Eltűnése körülményei viszont egyértelműen öngyilkosságra utalnak. Szerettei pedig megerősítették a közösségi oldalon, hogy „saját akaratából távozott." Ennek ellenére június 13-án reggel még elérhető volt a rendőrségi körözési adatlapja.

Fülöp Istvánt megtalálták, de más is járt a Pentele hídnál

Arról is beszámoltunk, hogy június 6-án, szombaton nem sokkal este hat óra után bejelentés érkezett arról a rendőrségre, hogy egy 28 éves férfi a Pentele hídról levetette magát a mélybe, öngyilkos akart lenni. A rendőrök és a mentők hamar a helyszínre értek a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint. Az Országos Mentőszolgálat a Feol.hu megkeresésére megerősítette, hogy a riasztás után több földi mentőegységet és mentőhelikoptert is a hídhoz küldtek. Ez a fiatal férfi túlélte a zuhanást, őt a helyszínen ellátták, majd stabilizálása után mentőhelikopterrel vitték kórházba. Állapotáról nem közöltek részletesebb információt.