Kiderült, miért nem találják Fülöp Istvánt se keresőkutyákkal, se drónokkal

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság elrendelte a fiatal körözését, miután a tini kedden elindult előszállási otthonából, de tervezett úti céljához már nem érkezett meg. A családtagok mellett kecskeméti és dunaújvárosi mentőcsapatok, kutyás egységek és hőkamerás drónok is bekapcsolódtak a keresésbe, a hatóságok pedig jelenleg a folyón és annak környezetében is keresik Fülöp Istvánt.

Napok óta keresik Fülöp Istvánt

Fotó: Police.hu

Téves nyomon indult el a Fülöp István utáni hajsza

A Feol.hu számolt be róla, hogy a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület a felkérést a hozzátartozóktól kapta, miután a fiatal június 9-én ismerőséhez indult, hogy ott töltse az éjszakát, ám oda már nem jutott el. Kedden késő este még látták szemtanúk Dunaújvárosban, szerdán pedig járókelők bukkantak rá a táskájára. Az első, pontatlan információk arról szóltak, hogy a holmikat a dunaföldvári híd közelében találták meg, így a kecskeméti mentők a Leaf Kutyás Kutató Mentő Sportegyesülettel közösen ott fésültek át eredménytelenül több négyzetkilométernyi területet.

Kutyákkal és drónokkal keresik az eltűnt fiút

Fotó: Hírős Rescue Team

Később kiderült, hogy a táskát valójában a dunaújvárosi Pentele hídon hagyták hátra. Az átkelőt és annak környékét a rendőrség már alaposan átvizsgálta, a Duna vizén pedig a vízirendészet munkatársai folyamatosan végzik a kutatást. Újabb nyomok hiányában a keresőkutyák további bevetése egyelőre nem indokolt, de a mentőcsapatok készenlétben állnak.

Keresik a fiatalembert: így néz ki Fülöp István

A rendőrségi adatbázis szerint a keresett fiatal 186-190 centiméter magas, vékony testalkatú (61-70 kiló), hosszú, vállig érő fekete hajú és sötétbarna szemű. Arca hosszúkás, borotvált, bőre fehér és sápadt. Különös ismertetőjele, hogy a jobb csuklóján egy virágos-leveles indás minta, míg a bal csuklóján egy ikrek csillagjegy tetoválás látható. Eltűnésekor kék farmerdzsekit, fekete melegítőnadrágot, kék pólót és sportcipőt viselt. A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen releváns információval rendelkezik a hollétéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget.

Amint arról korábban beszámoltunk, június 6-án, szombaton nem sokkal este hat óra után érkezett segélyhívás a rendőrségre, miszerint egy 28 éves férfi a Pentele hídról a mélybe ugrott. A rendőrség és a mentőszolgálat egységei azonnal a helyszínre siettek.