Megható sorokkal búcsúznak Fülöp Istvántól

Megrendítő sorokkal búcsúzott Fülöp Istvántól egykori iskolája. A Feol.hu szerint a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Technikuma közösségi oldalán azt írta, az intézmény közösségét felfoghatatlan veszteség érte. A bejegyzésben mély megrendüléssel emlékeztek meg egykori diákjukról, akinek mosolyát, tekintetét és fiatal életének emlékét szeretettel őrzik tovább. Az iskola részvétét fejezte ki Fülöp István családjának és mindazoknak, akik szerették őt.

Fülöp István tragikus halála mélyen megrázta családját, barátait és egykori iskolájának tanárait is (illusztráció)

Fotó: Nothing Ahead / Pexels.com

Ahogy az Origo is megírta, Fülöp István június 9-én indult el előszállási otthonából egy ismerőséhez, oda azonban már nem érkezett meg. Miután nem adott magáról életjelet, a családja és a hatóságok is keresni kezdték, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság pedig körözést adott ki az eltűnése miatt. A kutatásba egyre több mentőegység kapcsolódott be, a keresést azonban kezdetben pontatlan információk nehezítették. Először úgy tudták, hogy Fülöp István táskáját a dunaföldvári híd közelében találták meg.

Később derült ki, hogy a dunaújvárosi Pentele hídnál találták meg a személyes holmijait.

Fülöp István holtteste előkerült

A híd környékét a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai addigra már alaposan átfésülték, így a szárazföldi, kutyás egységek további bevetését nem tartották indokoltnak. A keresés a vízi rendészet irányításával, a vízen és a híd közvetlen környezetében folytatódott, miközben a speciális mentőcsapatok készenlétben várták a parancsot.

Azt az Origo írta meg először, hogy Fülöp Istvánt megtalálták, de az életét már nem tudták megmenteni, meghalt. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan hol és milyen körülmények között bukkantak rá a holttestére. Szerettei megerősítették a közösségi oldalon, hogy „saját akaratából távozott." Ennek ellenére június 13-án még kora délután is elérhető volt a rendőrségi körözési adatlapja, feltehetően addig nem veszik le a körözési adatlapot, ameddig minden kétséget kizáróan nem bizonyítja be egy szakértő, hogy őt találták meg.

Nem csak Fülöp István járt a Pentele hídnál

Június 6-án este egy 28 éves férfi levetette magát a Pentele hídról, amelyen három nappal később István ott hagyta a táskáját. Nem sok kellett hozzá, és a helyszínt ellepték a rendőrök, mentők és még egy mentőhelikopter is érkezett, amely végül kórházba vitte a vízből kimentett, súlyos állapotban lévő öngyilkosjelöltet. A fiatalember ugyanis csodával határos módon túlélte a hatalmas zuhanást, és azóta is kórházban ápolják.