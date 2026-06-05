Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Micsoda disznóság!" – új videóval jelentkezett Orbán Viktor

Fontos!

Hat havi nyugdíj ütheti a markát, ha megfelel ezeknek a feltételeknek

beteg

Hepatitisz-bomba Budapesten: tömeges fertőzést okozhatott egy beteg futár a fővárosban

30 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rendkívüli egészségügyi veszélyhelyzet alakult ki a fővárosban, miután egy fertőző betegségekkel küzdő külföldi férfit szállítottak kórházba a mentők. A kötelező vérvizsgálatok során kiderült, hogy az egyik legismertebb cégnél dolgozó futár a tüdőgyulladás mellett súlyos vírusos hepatitiszben is szenved.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betegwoltfertőző betegségfutárvírus

Komoly járványügyi kockázatot jelentő esetre derült fény Budapesten, miután egy külföldi állampolgárságú ételfutárt tüdőgyulladással és magas lázzal vittek be a mentő az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe. Bár a férfit eredetileg légzési nehézségek miatt vették fel a kórházba, a kötelező rutinvizsgálatok során kiderült, hogy a tüdőgyulladás mellett rendkívül fertőző vírusos hepatitiszben (májgyulladásban) is szenved. A helyzetet súlyosbítja, hogy a mongol nemzetiségű beteg egy közel százfős közösségi munkásszálláson lakott, és alkalmi munkavállalóként az egyik legismertebb fővárosi ételkiszállító cégnek dolgozott – számolt be a Blikk.hu.

Hepatitisz vírussal diagnosztizáltak ételfutárt
Hepatitisz vírussal diagnosztizáltak ételfutárt
Fotó: Unsplash

Fertőző futár miatt aggódik a főváros

Az eset kapcsán megszólaltatott infektológus szakorvos, Serfőző Gabriella kiemelte, hogy a fertőző májgyulladás ezen formája elsősorban szájon át, szennyezett élelmiszerrel, illetve a nem megfelelően mosott kézzel történő érintkezéssel terjed. A vírus átvihető a közösen használt mellékhelyiségek útján, de akár egy fertőzött által megfogott kilinccsel vagy készpénzzel is. 

A szakértő szerint szinte kizárható, hogy egy gyanútlan futár minden egyes cím felvétele és kézbesítése előtt fertőtleníteni tudna, így fennáll a veszélye annak, hogy a beteg a munkája során az éttermek személyzetét és a megrendelőket is megfertőzte.

A fertőzött férfit azóta átszállították a Dél-pesti Centrumkórház Szent László telephelyére, amely a fertőző betegségek hivatalos szakintézménye. Itt elkülönítve kezelik, és a hatóságok – köztük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ – bevonásával megkezdték a kontaktkutatást. 

Egy volt honvédségi vegyvédelmi szakértő szerint a helyzet egy járványügyi „pokolgéphez” hasonlít, mivel a futár kontaktusainak felkutatása hatalmas kapacitást igényel. Nemcsak a szállótársakat és a futárcég munkatársait kell ellenőrizni, hanem az összes olyan éttermi dolgozót és vásárlót is, akikkel a férfi az elmúlt időszakban kapcsolatba léphetett. Ez akár napi szinten is több száz embert jelenthet.

A hatályos jogszabályok szerint az ételkiszállítással foglalkozóknak – beleértve az alkalmi munkavállalókat is – kötelező érvényes orvosi alkalmassági igazolással rendelkezniük, amely 2026 januárja óta már kizárólag digitális formában létezik. Ezt az egészségügyi kiskönyvet a futároknak munka közben maguknál kell tartaniuk. A vizsgálat fontos kérdése, hogy a munkaadó ellenőrizte-e ezeket a dokumentumokat, vagy a hazai vendéglátás szürkezónájára jellemzően szabálytalanul, bejelentés nélkül foglalkoztatták a külföldi dolgozót. 

Az ügyben érintett Wolt magyarországi referense, Major Bianka az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a futárok szabályos munkavégzéséért és az egészségügyi alkalmasság igazolásáért nem a közvetítő platform felelős.

Komoly logisztikai kihívás elé állította a családokat egy hirtelen jött járványügyi intézkedés Balmazújvárosban, ahol az egyik helyi óvoda dajkájánál mutatták ki a Hepatitis A-vírust.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!