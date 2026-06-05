Hepatitisz-bomba Budapesten: tömeges fertőzést okozhatott egy beteg futár a fővárosban

Komoly járványügyi kockázatot jelentő esetre derült fény Budapesten, miután egy külföldi állampolgárságú ételfutárt tüdőgyulladással és magas lázzal vittek be a mentő az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe. Bár a férfit eredetileg légzési nehézségek miatt vették fel a kórházba, a kötelező rutinvizsgálatok során kiderült, hogy a tüdőgyulladás mellett rendkívül fertőző vírusos hepatitiszben (májgyulladásban) is szenved. A helyzetet súlyosbítja, hogy a mongol nemzetiségű beteg egy közel százfős közösségi munkásszálláson lakott, és alkalmi munkavállalóként az egyik legismertebb fővárosi ételkiszállító cégnek dolgozott – számolt be a Blikk.hu.

Hepatitisz vírussal diagnosztizáltak ételfutárt

Fotó: Unsplash

Fertőző futár miatt aggódik a főváros

Az eset kapcsán megszólaltatott infektológus szakorvos, Serfőző Gabriella kiemelte, hogy a fertőző májgyulladás ezen formája elsősorban szájon át, szennyezett élelmiszerrel, illetve a nem megfelelően mosott kézzel történő érintkezéssel terjed. A vírus átvihető a közösen használt mellékhelyiségek útján, de akár egy fertőzött által megfogott kilinccsel vagy készpénzzel is.

A szakértő szerint szinte kizárható, hogy egy gyanútlan futár minden egyes cím felvétele és kézbesítése előtt fertőtleníteni tudna, így fennáll a veszélye annak, hogy a beteg a munkája során az éttermek személyzetét és a megrendelőket is megfertőzte.

A fertőzött férfit azóta átszállították a Dél-pesti Centrumkórház Szent László telephelyére, amely a fertőző betegségek hivatalos szakintézménye. Itt elkülönítve kezelik, és a hatóságok – köztük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ – bevonásával megkezdték a kontaktkutatást.

Egy volt honvédségi vegyvédelmi szakértő szerint a helyzet egy járványügyi „pokolgéphez” hasonlít, mivel a futár kontaktusainak felkutatása hatalmas kapacitást igényel. Nemcsak a szállótársakat és a futárcég munkatársait kell ellenőrizni, hanem az összes olyan éttermi dolgozót és vásárlót is, akikkel a férfi az elmúlt időszakban kapcsolatba léphetett. Ez akár napi szinten is több száz embert jelenthet.

A hatályos jogszabályok szerint az ételkiszállítással foglalkozóknak – beleértve az alkalmi munkavállalókat is – kötelező érvényes orvosi alkalmassági igazolással rendelkezniük, amely 2026 januárja óta már kizárólag digitális formában létezik. Ezt az egészségügyi kiskönyvet a futároknak munka közben maguknál kell tartaniuk. A vizsgálat fontos kérdése, hogy a munkaadó ellenőrizte-e ezeket a dokumentumokat, vagy a hazai vendéglátás szürkezónájára jellemzően szabálytalanul, bejelentés nélkül foglalkoztatták a külföldi dolgozót.

Az ügyben érintett Wolt magyarországi referense, Major Bianka az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a futárok szabályos munkavégzéséért és az egészségügyi alkalmasság igazolásáért nem a közvetítő platform felelős.

Komoly logisztikai kihívás elé állította a családokat egy hirtelen jött járványügyi intézkedés Balmazújvárosban, ahol az egyik helyi óvoda dajkájánál mutatták ki a Hepatitis A-vírust.