Újra börtönbe kerültek a milliárdos csalással gyanúsított gázkereskedők

Újra elrendelte a bíróság annak a két cégvezetőnek a letartóztatását, akiket több milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítanak. A döntés a Fővárosi Főügyészség fellebbezése nyomán született meg, miután a vádhatóság nem értett egyet azzal, hogy a gázkereskedők szabadlábra kerüljenek – írta az MTI.

A gázkereskedők fiktív számlákkal elkövetett milliárdos csalás ügyében újra rács mögé kerültek (A kép illusztráció.)

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Újra rács mögött a milliárdos gázkereskedők

Az ügy hátterében egy nagyszabású, 2024 augusztusa óta zajló nyomozás áll. A hatóságok egy olyan számlázási láncolatot térképeznek fel, amelyet gázimportőr vállalatok építettek ki még 2023 szeptemberében. A megalapozott gyanú szerint az érintett cégek havi szinten milliárdos nagyságrendű belföldi földgáz-értékesítést végeztek, ám az ezután fizetendő általános forgalmi adót (áfa) fiktív keresztértékesítésekkel szinte teljesen eltüntették. A módszerük lényege az volt, hogy a földgáz értékével megegyező összegben, papíron műszaki cikkeket vásároltak hazai gazdasági társaságoktól, majd ezeket a termékeket szintén csak színlelt módon adták tovább az Európai Unión belüli partnereiknek, így mentesülve az adófizetés alól.

A gigantikus csalássorozatnak jelenleg már 41 gyanúsítottja van. Közülük öt embert – köztük a két érintett cégvezetőt – különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolnak, míg a láncolatban részt vevő további 36 embert közokirat-hamisítással gyanúsítják.

A két cégvezetőt eredetileg 2025 januárjában helyezték letartóztatásba, ám idén májusban a nyomozási bíró úgy döntött, megszünteti a legszigorúbb kényszerintézkedést, és helyette lakhelyelhagyási tilalmat, vagyis bűnügyi felügyeletet rendelt el számukra. A Fővárosi Főügyészség azonban azonnal fellebbezett a döntés ellen, arra hivatkozva, hogy a büntetőeljárás sikeres lefolytatása kizárólag a gyanúsítottak elzárásával biztosítható.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék június közepén igazat adott az ügyészségnek, megváltoztatta a korábbi döntést, és újra elrendelte a gázkereskedők letartóztatását.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a széles körű nyomozás jelenleg is gőzerővel folyik. A hatóságok nemcsak a további elkövetők azonosítására törekednek, hanem az ügy külföldi szálait is vizsgálják, hogy a csalással okozott hatalmas vagyoni hátrányt teljes mértékben vissza tudják szerezni.