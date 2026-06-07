Elátkozott útszakasz? Egy éven belül a második halálos gázolás történt ugyanott

A szombat reggeli halálos gázolás után a mentők percek alatt a helyszínre értek és azonnal megkezdték az áldozat ellátását. A súlyos koponya- és belső sérüléseket szenvedett idős férfi vérkeringése a mentőautóban összeomlott. Bár az orvosok és a mentőtisztviselők több mint másfél órán keresztül, hősiesen küzdöttek az életéért, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel, a nyugdíjas a helyszínen életét vesztette. A terepjárót vezető középkorú sofőr nem sérült meg, ellene a rendőrség büntetőeljárást indított – számolt be róla a Tények.

A gázolás következtében a moped oldala teljesen összetört

Fotó: Tények

A helyiek szerint a baleset helyszíne rendkívül veszélyes, az autósok rutinból, lassítás nélkül hajtanak át a zebrán. A megdöbbenést fokozza, hogy szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, mindössze pár méterre a mostani tragédiától egy édesapa halt szörnyet, amikor két kislányával a motorján egy autónak ütközött.

Újabb gázolás Bács-Kiskun vármegyében

Kiskunhalason egy 84 éves kerékpáros asszonyt sodort el egy piros személyautó. A sofőr kanyarodás közben nem vette észre a mellette haladó biciklist, akit az ütközés ereje a földre taszított. A balesetben az idős nő fej- és mellkasi sérüléseket szenvedett. Őt a mentők stabil állapotban, a helyszíni ellátás után kórházba szállították, a drámai eset körülményeit a rendőrség jelenleg is vizsgálja.

Korábban beszámoltunk róla, hogy elképesztő tragédia történt a Miskolc-Hidasnémeti vonalon szombat késő délután, amikor az Onga állomáson történt vonatgázolás áldozata nem élte túl a balesetet, amelynek helyszínelése miatt jelentős fennakadásokra kell számítani.