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gázolás

Gyalogosgázolás történt Nyíregyházán vasárnap

21 perce
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Gyalogost ütöttek el a megyeszékhelyen, a helyszínre azonnal riasztották a mentőket és a rendőrséget. A Debreceni úti felüljárónál történt gázolás következtében egy fiatal nő szenvedett súlyos sérüléseket.
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A vasárnap délelőtti gázolás körülményeit a hatóságok még vizsgálják, így egyelőre nem tudni pontosan, mi vezetett a balesethez. A rendőrség gyorsan elvégezte a nyomok rögzítését, így a helyszínelés nem tartott sokáig a felüljáró érintett szakaszán, a forgalom hamar helyreállhatott. Az Országos Mentőszolgálat munkatársa, Magyar Luca Zsuzsanna kommunikációs referens a Szon.hu megkeresésére közölte, a helyszínről egy 30 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

gázolás,
Gyalogos gázolás történt
Fotó:  Illusztráció/MW-archív

Újabb brutális gázolás a zebrán

Beszámoltunk róla, hogy szintén gázolás történt Sándorfalván, ahol egy terepjáró a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen tarolt le egy elektromos mopeddel közlekedő idős embert, a brutális erejű ütközés következtében pedig a 85 éves mozgássérült férfi csaknem 20 métert repült, mielőtt az aszfaltra zuhant.

 

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