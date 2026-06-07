Gyalogosgázolás történt Nyíregyházán vasárnap

A vasárnap délelőtti gázolás körülményeit a hatóságok még vizsgálják, így egyelőre nem tudni pontosan, mi vezetett a balesethez. A rendőrség gyorsan elvégezte a nyomok rögzítését, így a helyszínelés nem tartott sokáig a felüljáró érintett szakaszán, a forgalom hamar helyreállhatott. Az Országos Mentőszolgálat munkatársa, Magyar Luca Zsuzsanna kommunikációs referens a Szon.hu megkeresésére közölte, a helyszínről egy 30 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Gyalogos gázolás történt

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Újabb brutális gázolás a zebrán

Beszámoltunk róla, hogy szintén gázolás történt Sándorfalván, ahol egy terepjáró a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen tarolt le egy elektromos mopeddel közlekedő idős embert, a brutális erejű ütközés következtében pedig a 85 éves mozgássérült férfi csaknem 20 métert repült, mielőtt az aszfaltra zuhant.