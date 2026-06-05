Szörnyethalt az idős férfi a gyomaendrődi zebrán, a fiatal sofőr azonnal kioltotta az életét

A döbbenetes erejű gázolás a hazai közlekedési morál súlyos hiányosságai miatt következett be, ahol a védtelen gyalogosok biztonsága sokszor háttérbe szorul a felelőtlen száguldozással szemben. A tragédia egyértelműen elkerülhető lett volna, ha a fiatal sofőr a törvényi előírásoknak megfelelően, kellő óvatossággal közelíti meg a kijelölt átkelőhelyet – írta a Beol.hu.
A Békés Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a végzetes baleset Gyomaendrődön történt, amikor a mindössze 26 esztendős kunágotai vádlott óránkénti 55 kilométeres sebességgel haladt a Fő úton. A megengedett tempót túllépve közelítette meg a gyalogos átkelőt, így nem biztosított elsőbbséget a 75 éves szépkorúnak, aki éppen kerékpárját tolva haladt át az úttesten. Az idős férfi olyan borzalmas, többszörös sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A gyomaendrődi gázolás elkerülhető lett volna
A műszaki szakértői vizsgálatok megdöbbentő tényeket tártak fel a baleset körülményeiről. Bár a sofőr 24 méterrel az ütközési pont előtt észlelte a zebrára lépő gyalogost és fékezni kezdett, a túl nagy sebesség miatt az autó tehetetlen gyilkos fegyverként csapódott az idős embernek.
Ha a vádlott a törvényi előírásoknak megfelelően, fokozott óvatossággal és legfeljebb 42 kilométer/órás sebességgel közelíti meg a helyszínt, egy intenzív fékezéssel még a csattanás előtt megállíthatta volna a gépjárművet, megmentve ezzel egy ártatlan életet.
Az ügyészség vádiratában hangsúlyozta, hogy a gázoló súlyosan megszegte a KRESZ azon sarkalatos rendelkezéseit, amelyek a védtelen közlekedők biztonságát hivatottak szavatolni. A hatályos jogszabályok szerint a kijelölt átkelőhelyet kizárólag olyan mérsékelt sebességgel szabad megközelíteni, amely szükség esetén lehetővé teszi a biztonságos megállást a zebra vonala előtt.
Jogerős fogházbüntetés a tragédia okozójának
A Gyulai Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat a fiatalember ellen, akinek sorsáról a napokban döntött a bíróság. A Szarvasi Járásbíróság előtt megtartott előkészítő ülésen a vádlott elismerte bűnösségét, így azonnal megszülethetett a jogerős igazságügyi döntés.
A bíróság a 26 éves kunágotai férfit másfél év fogházbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását két és fél év próbaidőre felfüggesztette. A felelőtlen autóst továbbá két és fél évre eltiltották a járművezetéstől is, így hosszú időre eltűnik az utakról az a sofőr, akinek bűnös hanyagsága egy idős magyar állampolgár életébe került.
A napokban Hatvanban is szörnyű baleset történt, ahol a busz alatt hosszú percekig mozdulatlanul feküdt egy idős nő, akihez mentőhelikoptert is riasztottak.