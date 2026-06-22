Gázolás vetett véget a horrorisztikus menekülésnek: machetés banda elől futott a halálba a férfi

Halálos gázolás áldozata lett egy férfi a kaliforniai Westminsterben, miután kétségbeesetten próbált elmenekülni egy machetével felfegyverzett támadó és társai elől – írta az Independent.uk. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az egyelőre azonosítatlan áldozatot június 14-én gázolta el egymás után két autó. Mindkét sofőr megállás nélkül elhajtott a helyszínről, a férfi életét a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni, és a helyszínen halottnak nyilvánították.

Halálos gázolás áldozata lett egy férfi, aki machetés támadók elől menekült

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Machetés támadás után gázolásban halt meg a menekülő férfi

A tragédiát mindössze percekkel korábban egy brutális támadás előzte meg. A Westminsteri Rendőrkapitányság közleménye alapján a férfira egy többtagú csoport rontott rá, és egyikük egy machetével többször fejen ütötte. Az áldozatnak sikerült kiszabadulnia és elszaladnia a helyszínről, majd a Bolsa Avenue 9200-as blokkjánál az úttestre lépve próbált megállítani autósokat, hogy segítséget kérjen – ekkor történt a gázolás. A rendőrség a támadással összefüggésben már letartóztatott két westminsteri lakost: a 25 éves Keaton Jonest és az 56 éves Qui Lyt.

Mindkét férfit gyilkossági kísérlet vádjával zárták az Orange megyei börtönbe, a feltételezett elkövetési eszközt, a machetét pedig megtalálták az egyik gyanúsítottnál. A nyomozók egyelőre nem hozták nyilvánosságra a támadás indítékát, és azt sem tudni, hogy az elkövetők ismerték-e az áldozatot.

Hatóságok jelezték, hogy a gyilkossági kísérletet és a cserbenhagyásos gázolást két külön ügyként, egymástól függetlenül vizsgálják. A rendőrségnek a gázolók utáni hajszában már sikerült azonosítania az egyik sofőrt, aki a baleset után a nagyjából 15 mérföldre fekvő Anaheimbefelé menekült.

A másik gázolót viszont még nagy erőkkel keresik: őt a szemtanúk egy újabb típusú, kék vagy fekete színű Toyota RAV4-esben látták.

Valóságos csatatérré változott Csepel egyik utcája május végén, amikor két testvérpár brutális kegyetlenséggel esett egymásnak. A helyiek szerint szinte borítékolható volt a véres leszámolás, miután a korábban jó barátságban lévő fiatalok egy közös italozás során halálosan összevesztek.