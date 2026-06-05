Személyit kértek tőle, ő gázspray-t húzott elő – jogerős ítélet egy különös ügy kapcsán

Egy hevesi áruház parkolójában kezdődött a történet, ahol a férfi a vásárlóktól koldult és nem éppen barátságos módszerekkel. Amikor a közterület-felügyelők intézkedés alá vonták és személyazonosságának igazolására szólították fel, a gázspray volt a válasza, amivel lefújta a hivatalos személyeket – írta a Heol.hu.

A gázspray volt a koldus fegyvere

Fotó: Illusztráció (Origo)

A gázspray előkerült és ezzel azonnal jegyet is váltott magának a bíróságra

A vádirat szerint a férfi nem sokat töprengett az együttműködésen. Elővette a nála lévő kisméretű könnygázspray-t, a mindössze egy-másfél méterre álló felügyelők felé irányította és arcukba fújta azt. Ezzel azonban nem ért véget a műsor,

még ütésre emelte a kezét is és fenyegetően elindult az intézkedők felé. A felügyelők oldalirányú kitéréssel hárították el az ütést, majd földre vitték a férfit, megbilincselték és az ügy átkerült a Gyöngyösi Járásbíróságra.

Ott a vádlott hivatalos személy elleni erőszak bűntettében bűnösnek bizonyult és a határozat jogerőre is emelkedett.

Ez az ára a könnygázos önkifejezésnek

A bíróság a vádlott anyagi helyzetét is figyelembe vette, amit az ítélet körülményei amúgy is sejtetni engedtek. Hoszné dr. Nagy Tímea törvényszéki sajtószóvivő tájékoztatása szerint 100 napi tétel pénzbüntetést szabtak ki, napi tételenként 1300 forinttal számolva,

így a végösszeg 130 ezer forint lett, amelyet 24 havi részletben törleszthet a vádlott. Ha azonban egyetlen részletet is elmulaszt, a fennmaradó összeget szabadságvesztésre változtatják át. A bíróság emellett 158 ezer 197 forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte, a lefoglalt gázspray-ről pedig külön rendelkezett az ítélet.

Felfokozott hangulat alakult ki Zala vármegyében egy áruház parkolójában is, amikor egy férfi összetűzésbe került a biztonsági őrökkel. A helyzet végül csak akkor nyugodott meg, amikor a rendőrök megérkeztek. A késes támadás miatt végül vádat emeltek a 34 éves férfi ellen.