A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádirata szerint a horrorba illő eset 2023 májusában történt, amikor egy kétségbeesett nő édesapja súlyos nehézlégzése és aggasztó panaszai miatt kért sürgős segítséget. A hívást fogadó vidéki mentésirányító nő ugyan megnyugtatta a családot és azonnali ellátást ígért, ám az esetet nem a megfelelő sürgősségi szinten kezelte és a mentőegység kiküldését végül teljesen elmulasztotta, így gondatlan veszélyeztetés vádja alá esett. Bár a rendszerben több kollégája, köztük egy fővárosi betegfelvevő és egy mentésvezető is észlelte a bejelentést, a szakmai protokollokat durván megsértve egyikük sem intézkedett, így a fuldokló férfi órákon át segítség nélkül maradt – írta az Ügyészség.hu.

Gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat négy mentésirányítóval szemben

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A gondatlan veszélyeztetés ára vádemelés és egymilliós bűnügyi költség

A tragikus láncolat akkor sem szakadt meg, amikor a beteg másik leánya is tárcsázta a segélyhívót, ahol egy újabb mentésirányító rideg elutasítással közölte, hogy még nem indult el kocsi a címre, majd a pánikban lévő hozzátartozó szavait meg sem várva bontotta a vonalat.

Az ügyészség megállapította, hogy a vádlottak nem a tőlük elvárható körültekintéssel jártak el, mulasztásuk miatt pedig az életveszélyes állapotban lévő sértett mielőbbi szakszerű ellátása teljesen elmaradt.

A vádhatóság a két nővel és két férfival szemben büntetővégzés keretében pénzbüntetés kiszabását, a mentőtiszti hivatástól való határozott idejű eltiltást, valamint az egymillió forintot meghaladó bűnügyi költség megfizettetését indítványozta.

Egy idős másik esetben azonban példaértékű segítség érkezett, amikor egy férfi súlyos sérülésekkel földön fekve várta a mentést Gyöngyös belvárosában április 17-én. A helyszínen tartózkodó rendőr azonnal felismerte a helyzet súlyosságát és megkezdte az életmentő ellátást.