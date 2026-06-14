Odavered a fejed, ott fogsz megdögleni – plüssmaciba rejtett diktafon buktatta le a gonosz óvónőt

Egy négyéves kisfiú szülei a romániai Iași megyében lévő Páskánban figyeltek fel arra, hogy valami nincs rendben az óvodában. A gyerek viselkedése ugyanis hirtelen megváltozott: szorongó lett, éjszaka rémülten ébredt, térdre ereszkedve ígérgette, hogy jó lesz, csak ne verjék meg. A Maszol.ro szerint hamar rájöttek a felnőttek, hogy egy gonosz óvónő tettei állnak a háttérben.
Észrevettem, hogy folyamatosan ideges, és feltűnt, hogy olyan szavakat használ: 'megverlek, menj ki...', amit itthon nem használunk”
– mesélte a kisfiú édesanyja az observatornews.ro-nak.
Kémfilmbe illő módszert vetettek be a gonosz óvónővel szemben
A kicsi szülei először megpróbáltak magyarázatot kapni, de az óvodában azzal hárították el a panaszukat, hogy a gyerek csak felnagyítja a történteket. De azután, hogy a kisfiú egy nap sérülésekkel tért haza, az apa hangrögzítőt, diktafont rejtett a gyerek plüssmackójába, amelyet másnap magával vitt az óvodába.
Este végighallgattam az összes felvételt. Féregnek, nyomoréknak, őrültnek nevezte a gyermeket”
– mondta el a gyermek apja.
Nézd csak, nézd csak, odavered a fejed, ott fogsz megdögleni. Nem érdekel! Fájjon, amíg már nem bírod!”
– ez hallatszott a felvételen, amit a maci rögzített.
A szülők a hanganyag meghallgatása után az óvoda igazgatónőjéhez fordultak, de állításuk szerint nem azt kapták, amire számítottak. Az intézményvezető megpróbálta meggyőzni őket arról, hogy ne hozzák nyilvánosságra az ügyet. Közölte velük, hogy egy öleléssel megnyugtatja a gyereket.
Azt mondta, hogy igen, valóban hiba történt, de ne fedjük fel, ne menjünk a tanfelügyelőségre. Mi bejelentést tettünk a tanfelügyelőségen, az összes felvételt benyújtottuk, és büntetőfeljelentést tettünk a rendőrségen is”
– tette hozzá a férfi.
Az oktatásban olyan személyekre van szükségünk, akik tisztelik a pedagógusi hivatást. Alkalmazni fogjuk az összes olyan rendelkezést, amelyet az ilyen helyzetek megkövetelnek”
– nyilatkozta a tanfelügyelőség szóvivője a román sajtónak a bizonyítékok ismeretében.
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