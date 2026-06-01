Gönyűi késelés: vádat emeltek a fiú ellen, aki álmukban akarta lemészárolni a családját

A gönyűi késelés néven elhíresült bűncselekmény hátborzongató részleteiről a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség számolt be. A vád szerint az akkor 13 éves fiú fejében 2025 nyarán fogant meg a gondolat, hogy kiírtja a családját, mert nem akart tovább velük élni. A tinédzser kíméletlen tervét augusztus 3-án váltotta valóra. Az éjszaka közepén beosont alvó édesanyja hálószobájába, egy késsel a kezében az ágyhoz lépett, majd többször, brutális erővel nyakon szúrta a nőt. A sikolyokra berohant a szobába a fiú nagymamája is, hogy védje a lányát. A megvadult kamasz ekkor ellene fordult, és az idős asszonyt is nyakon szúrta.

Bilincsben a gönyűi késelés 13 éves elkövetője Fotó: Kisalföld

A 47 éves édesanya és a 68 éves nagymama életét kizárólag a heves, kitartó védekezésük, valamint a kórházba szállításuk utáni gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. Mindketten életveszélyes sérüléseket szenvedtek.

Maga hívta ki a rendőrséget a gönyűi késelés elkövetője

Miután a brutális támadás után a lakást elborította a vér, a fiú maga hívta fel a segélyhívót, és higgadtan bejelentette, hogy mit tett.

A gyerek édesapja eközben mit sem sejtve dolgozott. Amikor reggel hazatért a munkából, valóságos sokkhatás érte: az otthonát addigra már ellepték a helyszínelők és a nyomozók. Az apa teljesen értetlenül és összetörve állt fia felfoghatatlan tette előtt. A rendőrök órákon át helyszíneltek a házban, ahonnan véres késeket, és véráztatta ruhákat, illetve ágyneműket foglaltak le.

Javítóintézetbe zárhatják a fiatalkorú rémet

A főügyészség előre kitervelten, aljas indokból vagy célból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a kamasz fiú ellen.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Győri Törvényszék a brutális támadóval szemben javítóintézeti nevelést rendeljen el.