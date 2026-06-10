Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felborulhatnak az erőviszonyok? Von der Leyen új barátra találhatott – mutatjuk!

Foci

Mutatjuk, Szoboszlai kivel hajtott a Lamborghinijével a debreceni éjszakába – videó

google

Vészleállítás a Google-nál: tűz miatt bénult meg az egyik legfontosabb rendszere

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Komoly fennakadást okozott egy adatközponti tűz, amely miatt hálózati problémák jelentkeztek India több nagyvárosában. A Google rendkívüli intézkedéseket vezetett be, miután az egyik legfontosabb rendszerét is érintette az incidens.
Link másolása
Vágólapra másolva!
googledelhireutersgoogle cloudproblémarendszer

A vállalatok és fejlesztők milliói által használt infrastruktúrát érintette a rendkívüli esemény. A Google szerint egy adatközponti tűz miatt olyan hálózati problémák alakultak ki, amelyek több indiai régióban is fennakadásokat okoztak – közölte a Reuters.

Google
Tűz okozott hatalmas gondokat a Google-nál
Fotó: Illusztráció (AS Photography)

A Google rendszerét is elérte a tűz következménye

A Google Cloud kedden közölte, hogy egy harmadik fél által üzemeltetett adatközpontban tűz ütött ki, amely miatt vészhelyzeti áramkimaradást kellett végrehajtani. Az intézkedés következtében elszigetelődött egy helyi jelenléti pont Delhiben, ami jelentősen csökkentette a hálózati kapacitást a térségben.

A vállalat nem közölte, pontosan mikor keletkezett a tűz, és arról sem adott tájékoztatást, hogy történt-e személyi sérülés vagy jelentősebb anyagi kár.

A problémák Delhi mellett a Chennai régió és a Mumbai régió hálózati forgalmára is hatással voltak. A vállalat szerint a felhasználók megnövekedett késleltetést és időszakos hálózati zavarokat tapasztalhattak, amelyek alkalmazásokat, weboldalakat és vállalati rendszereket is érinthettek. A hibát a Google Cloud státuszoldal is jelezte.

Nincs kerülő megoldás

A Google közlése szerint a helyreállítási munkálatok idején nem áll rendelkezésre kerülő megoldás.

A vállalat szakemberei folyamatosan dolgoznak a hálózati kapacitás helyreállításán, miközben további forgalomcsökkentő intézkedéseket vizsgálnak a fennakadások mérséklése érdekében.

A Google Cloud a világ egyik legnagyobb felhőszolgáltató platformja, amely az Amazon Web Services és a Microsoft Azure egyik legfontosabb versenytársa. A rendszert vállalatok ezrei használják nagy mennyiségű adat feldolgozására, üzleti alkalmazások működtetésére és mesterséges intelligencia-alapú szolgáltatások futtatására.

A mostani incidens ismét rámutatott arra, hogy egyetlen adatközpontban bekövetkező váratlan esemény is jelentős hatással lehet a digitális szolgáltatások működésére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!