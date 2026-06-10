Vészleállítás a Google-nál: tűz miatt bénult meg az egyik legfontosabb rendszere

A vállalatok és fejlesztők milliói által használt infrastruktúrát érintette a rendkívüli esemény. A Google szerint egy adatközponti tűz miatt olyan hálózati problémák alakultak ki, amelyek több indiai régióban is fennakadásokat okoztak – közölte a Reuters.

Tűz okozott hatalmas gondokat a Google-nál

Fotó: Illusztráció (AS Photography)

A Google rendszerét is elérte a tűz következménye

A Google Cloud kedden közölte, hogy egy harmadik fél által üzemeltetett adatközpontban tűz ütött ki, amely miatt vészhelyzeti áramkimaradást kellett végrehajtani. Az intézkedés következtében elszigetelődött egy helyi jelenléti pont Delhiben, ami jelentősen csökkentette a hálózati kapacitást a térségben.

A vállalat nem közölte, pontosan mikor keletkezett a tűz, és arról sem adott tájékoztatást, hogy történt-e személyi sérülés vagy jelentősebb anyagi kár.

A problémák Delhi mellett a Chennai régió és a Mumbai régió hálózati forgalmára is hatással voltak. A vállalat szerint a felhasználók megnövekedett késleltetést és időszakos hálózati zavarokat tapasztalhattak, amelyek alkalmazásokat, weboldalakat és vállalati rendszereket is érinthettek. A hibát a Google Cloud státuszoldal is jelezte.

Nincs kerülő megoldás

A Google közlése szerint a helyreállítási munkálatok idején nem áll rendelkezésre kerülő megoldás.

A vállalat szakemberei folyamatosan dolgoznak a hálózati kapacitás helyreállításán, miközben további forgalomcsökkentő intézkedéseket vizsgálnak a fennakadások mérséklése érdekében.

A Google Cloud a világ egyik legnagyobb felhőszolgáltató platformja, amely az Amazon Web Services és a Microsoft Azure egyik legfontosabb versenytársa. A rendszert vállalatok ezrei használják nagy mennyiségű adat feldolgozására, üzleti alkalmazások működtetésére és mesterséges intelligencia-alapú szolgáltatások futtatására.

A mostani incidens ismét rámutatott arra, hogy egyetlen adatközpontban bekövetkező váratlan esemény is jelentős hatással lehet a digitális szolgáltatások működésére.