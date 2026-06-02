Végignézték a rokonai, ahogy maga alá temeti a férfit a székesfehérvári leomló gyár

Életveszélyes sérülésekkel, válságos állapotban ápolják a kórházban azt a férfit, akire hétfő délelőtt omlott rá egy négyszintes üzemcsarnok a székesfehérvári, egykori Cerbona-gyár területén – írta a Blikk.hu. A bontásra ítélt, veszélyes üzemnek minősülő ipari létesítményben egy családi vállalkozás tagjai hivatalos engedéllyel gyűjtöttek fémhulladékot, a megállapodás szerint azonban kizárólag a külső területeken dolgozhattak volna. A férfi a tiltás ellenére, kíváncsiságból lépett be a lezárt, négyszintes épületbe, éppen abban a szerencsétlen pillanatban, amikor az összeomlott.

Leomlott egy bontás alatt álló gyár Székesfehérváron

A Cerbona gyár területén történt életveszélyes omlás Székesfehérváron

A tragédiát a közelben tartózkodó rokonai akadályozták meg, akik látták, hová ment be, és szemtanúi voltak a romlásnak is. Azonnal riasztották a gyár biztonsági őreit és a segélyhívót.

Bár a környéken élők szerint a gyár kerítése hiányos, és a területet korábban gyakran látogatták hajléktalanok és kincskeresők, a rendőrség jelenlegi adatai szerint a férfi jogszerűen, de a biztonsági előírásokat megszegve tartózkodott a telepen.

A mentőegységek elképesztő, hősies küzdelmet folytattak a férfi életéért, a munkálatokban közel százötven szakember vett részt. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása mellett a HUNOR Mentőszervezet, a HUNGO Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kutyás egységei, valamint a Budapest Mentőszervezet, a Bakony Mentőcsoport és a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat munkatársai is a helyszínre siettek.

A mentést végzők elmondása szerint a feladat még a törökországi földrengéseknél tapasztaltaknál is nehezebb és kockázatosabb volt. A bajbajutottat egy alig 20–30 centiméter átmérőjű, instabil járaton keresztül tudták csak megközelíteni, miközben a felette lévő három emelet bármelyik pillanatban rászakadhatott volna a sérültre és a mentőcsapatokra is.

A romok megmozdulását és a további omlást nehéz erőgépekkel végzett kitámasztásokkal akadályozták meg, miközben a központi irányító törzs milliméterre pontosan koordinálta a lépéseket. A vibráció elkerülése érdekében nem használhattak munkagépeket; a mentők puszta kézzel, tégláról téglára haladva tisztították meg az utat.

A férfi fejére és testére nehezedő hatalmas betonelemeket végül egy világszerte is ritkaságnak számító, rendkívüli precizitást igénylő technológiával, speciális repesztőpatronokkal sikerült megfúrni és eltávolítani. A délelőtt fél tizenegykor kezdődött, idegőrlő akció végül hét és fél óra elteltével vezetett eredményre.

A férfit sikerült élve kimenteni a romok alól, ám a hosszan tartó nyomás és a súlyos belső, valamint medence- és végtagsérülései miatt a helyszínen összeomlott a keringése. A mentők sikeres újraélesztés után szállították kórházba, ahol jelenleg is az életéért küzdenek az orvosok.