Gyászol az ország: újabb részletek a fiatal rendőr tragédiájáról – videó

A szirénák hangja után döbbent csend telepedett a helyszínre Méhkerék közelében. A gyász híre gyorsan bejárta az országot, miután szolgálatteljesítés közben életét vesztette Szöllősi Tamás rendőr zászlós. A Bors számolt be a szívszorító tragédia részleteiről.

Gyászol az ország: szolgálatteljesítés közben vesztette életét Szőllősi Tamás rendőr zászlós

Fotó: Tények

Gyász a rendőrségnél

Ahogy arról az Origo is beszámolt, szerdán délelőtt tragikus motorbaleset történt Méhkerék közelében, ahol egy szolgálatban lévő motoros rendőr és egy személyautó ütközött össze. A Bors úgy tudja, a 34 éves rendőr megkülönböztető jelzést használva közlekedett, amikor bekövetkezett az ütközés. A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottak.

Hiába küzdöttek az életéért

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők hosszú ideig próbálták újraéleszteni a rendőrt.

Mentőautókat és helikoptert is riasztottunk, a rendőr életét sajnos újraélesztési kísérlettel sem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette

– mondta Győrfi Pál a TV2 Tények műsorában.

Az autóban egy édesanya és másfél éves gyermeke utazott. Mindketten megsérültek a balesetben.

A szolgálat halottjának nyilvánították

A tragédia hírét a Rendészeti Államtitkárság is megerősítette.

Közleményükben azt írták, hogy mély megrendüléssel értesültek Szöllősi Tamás haláláról, aki szolgálat közben szenvedett halálos közúti balesetet. A rendőrt a szolgálat halottjának nyilvánították.

Több mint 15 éven át szolgálta az embereket

Szöllősi Tamás 1991-ben született Gyulán, és 2011-ben állt szolgálatba. Pályafutása során több területen is dolgozott, 2021 óta pedig járőrparancsnokként szolgált a közlekedésrendészet állományában. Kollégái szerint elhivatott, lelkiismeretes rendőr volt, aki mindig a szolgálatot helyezte előtérbe. Nemrég, a Rendőrség Napja alkalmából soron kívül előléptették rendőr zászlóssá.

Két kisgyermeket hagyott hátra

A legnagyobb veszteség azonban a családot érte. A fiatal rendőr feleségét és két kisgyermekét hagyta hátra. Szerettei számára pótolhatatlan űrt hagyott maga után, kollégái és barátai pedig egy olyan embert gyászolnak, aki életét a magyar emberek biztonságának szentelte.