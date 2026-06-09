Végignézte édesanyja haláltusáját a gyerek, majd felhívta a gyilkost, hogy vége

Egy férfi már régóta rosszban volt a testvérével. Szerette volna elérni, hogy a nő elköltözzön a Nógrád vármegyében lévő, ecsegi házukból. Emiatt rendszeresen vitatkoztak, és többször alkoholt is ittak ilyenkor. A férfi a heves veszekedések közepette már korábban is fenyegetőzött azzal, hogy megöli a húgát, és kétszer meg is verte őt. 2025. szeptember 13-án délelőtt a testvérek újra összevesztek, ami után a nő kiült a teraszra. Egy székben cigarettázott. A részeg férfi felkapott egy biliárddákót és többször fejen ütötte vele a testvérét. A támadást a nő gyereke is végignézte. A férfi Pásztóra utazott, hogy értesítse az apját arról, gondoskodnia kellene a kicsiről, akinek a koráról nem írnak az Ügyészség oldalán közzétett közleményben.

Egy gyerek végignézte édesanyja haláltusáját, ezzel a biliárddákóval verte fejbe a nagybátyja

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A gyerek hívta a gyilkost azzal, hogy véget ért édesanyja haláltusája

Délután a gyerek telefonon hívta fel a nagybátyját azzal, hogy az édesanyja belehalt a sérüléseibe.

Miután a gyilkos a saját szemével is meggyőződött testvére haláláról, felhívta a segélyhívót.

A férfi részeg volt a bűncselekmény elkövetésekor. A részegség azonban nem menti fel őt, mivel az alkohol hatása köztudott. Aki szeszes italt iszik, annak számolnia kell azzal, hogy lerészegedhet, vagyis megváltozott tudatállapotba kerül. Tettéért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik. Sőt, a részegség súlyosító körülménynek számít.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség emberölés miatt emelt vádat a férfi ellen.

Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy ha beismeri a bűncselekményt és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor a bíróság ítélje 10 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra, valamint kötelezze a másfél millió forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére. Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék fog dönteni.

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Centiken múlt a súlyos tragédia az M7-esen. A Fejér vármegyei szakaszon történt baleset egy motorossal. A veszélyes jelenetet egy fedélzeti kamera is rögzítette. Részletkért kattintson ide, és a videót se hagyja ki!