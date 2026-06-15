Elítélték a gyereket felrúgó karateedzőt

Hétfőn lezárult a bizonyítási eljárás a Szolnoki Járásbíróságon, majd elhangzottak a vád- és védőbeszédek is. A. Tibor, akit az ország csak a gyereket felrúgó karateedzőként ismert meg, az utolsó szó jogán még felszólalhatott, délután pedig kihirdették az elsőfokú ítéletet. A védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolt férfit végül 1 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Emellett 5 évre eltiltották a szakmájától, így ennyi ideig biztosan nem tarthat edzéseket a Blikk információi szerint.
Az 58 éves férfi korábban mintegy húsz percen át beszélt a bíróságon. Bocsánatot kért, ugyanakkor arról is beszélt,
hogy szerinte az ügyet a média fújta fel, és emiatt lett belőle ekkora botrány.
Azt állította, hogy bár megrúgta a gyereket, nem akarta, hogy megsérüljön. Arra is kitért, hogy a történtek után a családját is fenyegetések érték, ismeretlenek még a gyereke megölését is kilátásba helyezték. A férfit láthatóan megviselte a helyzet és az eljárás, beszéde közben többször el is sírta magát. A kisfiú a történtek idején mindössze 7 éves volt. Roland 2024. július 8-e és 12-e között egy sportegyesület gyermektáborában vett részt, a csoport pedig az egyik napon a Szolnoki Kalandparkba látogatott.
Lelkileg is megtaposta áldozatát a gyereket felrúgó karateedző
A gyerekre a park dolgozói már feladták a védőfelszerelést, amikor összeveszett az egyik társával, majd leült a földre és sírni kezdett. Ezt vette észre a tanára.
A férfi odament hozzá, rászólt, hogy hagyja abba a sírást, majd a hóna alá nyúlva felállította, és a közeli futópálya közepére vitte, hogy megbüntesse. A küzdősportban jártas edző ezután jobb kézzel megfogta a kisfiú bal vállát, lefelé nyomta, majd nagy erővel, hátulról kirúgta a lábait. Roland ettől elveszítette az egyensúlyát, a levegőben megpördült, majd a bal oldalára zuhant. A kisfiú sírt, közben a földön maradt. A férfi ekkor azt mondta neki:
hisztizzél, hisztizzél, ahogy a kislányok szoktak.”
Amikor látta, hogy a gyerek továbbra is a futópályán fekszik és sír, visszament hozzá, bal kézzel felrántotta, majd vízzel is lelocsolta, és újra kislánynak nevezte.
Így reagált a kis áldozat családja az ítéletre
A gyermek édesanyja, Nagy Judit a tárgyalás után csalódottan nyilatkozott, mert nem elégedett az ítélettel. Azt is elmondta, hogy a történtek különösen mély nyomot hagytak a kisfiában, aki a bántalmazás után saját magát kezdte hibáztatni.
Ha elrettentőbb ítélet született volna, akkor kisebb eséllyel fordulhatna elő ez legközelebb. Sajnos rengeteg a gyermekbántalmazás, majd meglátjuk, hogy milyen ítélet születik másodfokon"
– szólalt fel a nő.
A színjátékot nem szeretem. Biztos vagyok benne, hogy dühös, de nem azért, hogy ezt tette és milyen büntetést kap érte, hanem csak azért, hogy egy lábkisöprés keresztbe húzta a karrierjét. Dühít, hogy azt hazudja most is, hogy rögtön bocsánatot kért a gyerektől, mert ez nem igaz. Renénykedtem a kicsit igazságosabb ítéletben"
– tette hozzá Judit, aki a gyermekével már el is költözött azóta a jászberényi otthonukból.
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