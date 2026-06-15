Hétfőn lezárult a bizonyítási eljárás a Szolnoki Járásbíróságon, majd elhangzottak a vád- és védőbeszédek is. A. Tibor, akit az ország csak a gyereket felrúgó karateedzőként ismert meg, az utolsó szó jogán még felszólalhatott, délután pedig kihirdették az elsőfokú ítéletet. A védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolt férfit végül 1 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Emellett 5 évre eltiltották a szakmájától, így ennyi ideig biztosan nem tarthat edzéseket a Blikk információi szerint.

Elítélték a gyereket felrúgó karateedzőt

Fotó: Mészáros Géza / Szoljon.hu

Az 58 éves férfi korábban mintegy húsz percen át beszélt a bíróságon. Bocsánatot kért, ugyanakkor arról is beszélt,

hogy szerinte az ügyet a média fújta fel, és emiatt lett belőle ekkora botrány.

Azt állította, hogy bár megrúgta a gyereket, nem akarta, hogy megsérüljön. Arra is kitért, hogy a történtek után a családját is fenyegetések érték, ismeretlenek még a gyereke megölését is kilátásba helyezték. A férfit láthatóan megviselte a helyzet és az eljárás, beszéde közben többször el is sírta magát. A kisfiú a történtek idején mindössze 7 éves volt. Roland 2024. július 8-e és 12-e között egy sportegyesület gyermektáborában vett részt, a csoport pedig az egyik napon a Szolnoki Kalandparkba látogatott.

Lelkileg is megtaposta áldozatát a gyereket felrúgó karateedző

A gyerekre a park dolgozói már feladták a védőfelszerelést, amikor összeveszett az egyik társával, majd leült a földre és sírni kezdett. Ezt vette észre a tanára.

A férfi odament hozzá, rászólt, hogy hagyja abba a sírást, majd a hóna alá nyúlva felállította, és a közeli futópálya közepére vitte, hogy megbüntesse. A küzdősportban jártas edző ezután jobb kézzel megfogta a kisfiú bal vállát, lefelé nyomta, majd nagy erővel, hátulról kirúgta a lábait. Roland ettől elveszítette az egyensúlyát, a levegőben megpördült, majd a bal oldalára zuhant. A kisfiú sírt, közben a földön maradt. A férfi ekkor azt mondta neki:

hisztizzél, hisztizzél, ahogy a kislányok szoktak.”

Amikor látta, hogy a gyerek továbbra is a futópályán fekszik és sír, visszament hozzá, bal kézzel felrántotta, majd vízzel is lelocsolta, és újra kislánynak nevezte.