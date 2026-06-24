Mentőhelikoptert riasztottak: egy 11 éves kisfiút megkéseltek

Egy 11 éves fiút kórházba szállítottak egy blackburni késelés után, egy vele egykorú fiút pedig bántalmazás gyanújával őrizetbe vettek.

Gyerekkéselés miatt riasztották a mentőhelikoptert - Fotó: Pexels

Gyerekkéselés: 11 éves az áldozat és az elkövető is

A lancashire-i rendőrség közölte, hogy hétfőn (június 22-én) röviddel este 7 óra előtt riasztották a rendőröket, miután bejelentést kaptak egy késelésről a Fishmoor Drive környékén. A mentőszolgálatok, köztük egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, és az áldozatot „szúrt sebbel a hátán” kórházba szállították.

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A rendőrség megerősítette, hogy a sérülés szerencsére nem volt olyan súlyos, mint ahogy eredetileg gondolták, és nem életveszélyes. Egy másik, 11 éves fiút őrizetbe vettek testi sértés gyanújával, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték, amíg további vizsgálatot folytatnak.

A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az ügyben, és arra kérik a lakosságot, hogy jelentkezzen mindenki, aki látta az esetet, vagy bármilyen információval rendelkezik a brutális gyerekkéselésről - írta a Daily Star.