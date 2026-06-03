Kiderült, hogyan próbálták letagadni a védtelen árvák bántalmazásait a gyermekotthonban

A hatósági rajtaütések és a kiterjedt nyomozati cselekmények világosan jelzik, hogy a magyar állam és az igazságszolgáltatás a legkeményebb eszközökkel lép fel az intézményi visszaélések ellen. A dél-alföldi régiót megrázó, kiterjedt gyermekbántalmazás ügyében a nyomozók már tizennégy helyszínen tartottak házkutatást Csongrád-Csanád, valamint Békés vármegyében és több mint száz tanú kihallgatásával térképezik fel az elhallgatott bűntetteket – írta a Beol.hu.

Felszámolta a Tisztítótűz fedőnevű akció a gyermekbántalmazás szörnyűségeit

Fotó: Police.hu

Gyermekbántalmazás a nevelőotthonok falai között: a csanádpalotai ügy és a dévaványai szál

A gyanú szerint egy volt gyermekfelügyelő éveken keresztül módszeresen bántalmazta a rábízott, teljesen kiszolgáltatott gyermekeket. A férfit jelenleg nyolc rendbeli kiskorú veszélyeztetésével, valamint személyi szabadság megsértésével gyanúsítják a hatóságok, a bíróság pedig

a bűnismétlés

és a szökés veszélye miatt

már el is rendelte a letartóztatását. A nyomozás szálai Békés vármegyébe is elértek és a nyomozók Dévaványán is kutatásokat végeztek, miközben folyamatosan vizsgálják, hogy történtek-e hasonló jellegű, brutális visszaélések más állami vagy egyházi intézményekben.

Az országos felháborodást kiváltó ügyre reagálva a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felső vezetése Szegeden sürgős egyeztetést folytatott dr. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel, valamint Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral. A felek a tárgyaláson leszögezték, hogy a gyermekek emberi méltósága minden egyházi és állami szempontot felülír, ezért elkerülhetetlenné vált a bántalmazásgyanús esetek jelzési és kezelési protokolljának teljes újragondolása.

Megszólalt a lelkiismeret

A szolgáltató hivatalos közleményében mély együttérzését fejezte ki az áldozatokkal és bocsánatot kért mindazok helyett, akik a sérelmeket okozták, vagy vezetőként elmulasztották a törvényileg előírt jelzési kötelezettségüket.

Az intézményrendszer vezetése elismerte, hogy a legnagyobb kihívást a látens, azaz a vezetőség előtt eltitkolt ügyek jelentik, amelyekről ők maguk is csak a rendőrségi tájékoztatóból értesültek. A lappangó bűnesetek felszámolására a szervezet egy speciális belső vizsgálati csoportot hoz létre, amelynek feladata a múltbeli esetek feltárása és egy új, erőszakmentes szervezetkultúra meghonosítása lesz.

A 13 vármegyében jelen lévő egyházi szolgáltató arra is rávilágított, hogy a feladatok átvételekor egy súlyos, évtizedes intézményi szemléletörökséget is megörököltek, amelyben a gyermekotthonok világát hosszú időn át a rejtett erőszak jellemezte. A jövőben egy traumaszenzitív módszertan segítségével dolgozzák fel a múltat, miközben nyomatékosan kérik a sajtó munkatársait a felelősségteljes, ellenőrzött tájékoztatásra.

A hatóságok eközben arra figyelmeztetnek, hogy a nyomozás előrehaladtával újabb visszaélések kerülhetnek felszínre,

ezért a rendőrség továbbra is várja a lakossági bejelentéseket a 112-es segélyhívón vagy a hivatalos elektronikus csatornákon.