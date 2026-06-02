Elfogták a nevelőt, aki egy gyerekkel fajtalankodott a gyermekotthonban

A vádirat szerint egy férfi gyermekfelügyelőként dolgozott egy Somogy vármegyei gyermekotthonban, ahol a 14 éves kislány is nevelkedett. Egy idő után bizalmas kapcsolat alakult ki közöttük, a kislány vonzódott a férfihoz az Ügyészség közleménye szerint.

Gyerekkel fajtalankodott egy gyermekfelügyelő egy somogyi gyermekotthonban (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

A gyermekfelügyelő kihasználta ezt. Többször is szexre kényszerítette a gyereket.

A férfi pontosan tudta, hogy a nevelői munkájából fakadó befolyása miatt még a lány beleegyezésével sem létesíthetett volna intim kapcsolatot a védenceként rábízott gyerekkel.

Így derült fény a somogyi gyermekotthon sötét titkára

A kislány csoporttársai megtudták, mi történik – az egyik nevelő fajtalankodott egy kislánnyal –, és szóltak a gyermekotthon vezetőjének. Az intézményvezető a gyermekvédelmi gyámmal együtt azonnal feljelentést tett a férfi ellen. A fonyódi nyomozók őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt, akit az ügyészség indítványára a bíróság le is tartóztatott.

Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra nyújtotta be a vádiratot. A bűncselekményért maximálisan 3 év szabadságvesztés szabható ki. Mivel a büntetlen előéletű férfi beismerte a tettét, az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, minden, gyerekek nevelésével kapcsolatos foglalkozásoktól való eltiltást, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta vele szemben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.