Elfogták a nevelőt, aki egy gyerekkel fajtalankodott a gyermekotthonban

A vádirat szerint egy férfi gyermekfelügyelőként dolgozott egy Somogy vármegyei gyermekotthonban, ahol a 14 éves kislány is nevelkedett. Egy idő után bizalmas kapcsolat alakult ki közöttük, a kislány vonzódott a férfihoz az Ügyészség közleménye szerint.
A gyermekfelügyelő kihasználta ezt. Többször is szexre kényszerítette a gyereket.
A férfi pontosan tudta, hogy a nevelői munkájából fakadó befolyása miatt még a lány beleegyezésével sem létesíthetett volna intim kapcsolatot a védenceként rábízott gyerekkel.
Így derült fény a somogyi gyermekotthon sötét titkára
A kislány csoporttársai megtudták, mi történik – az egyik nevelő fajtalankodott egy kislánnyal –, és szóltak a gyermekotthon vezetőjének. Az intézményvezető a gyermekvédelmi gyámmal együtt azonnal feljelentést tett a férfi ellen. A fonyódi nyomozók őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt, akit az ügyészség indítványára a bíróság le is tartóztatott.
Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra nyújtotta be a vádiratot. A bűncselekményért maximálisan 3 év szabadságvesztés szabható ki. Mivel a büntetlen előéletű férfi beismerte a tettét, az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, minden, gyerekek nevelésével kapcsolatos foglalkozásoktól való eltiltást, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta vele szemben.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.