Az ország egyik legkeresettebb bűnözőjére csaptak le, videón az elfogása

Azt hitte, sikerült eltűnnie a hatóságok szeme elől a bűnözőnek, akinek rég börtönbe kellett volna vonulnia. A férfi telefonjában talált gyermekpornográfia és a jogerős ítélet ellenére közel tíz hónapig bujkált, de amikor újra munkába állt, a rendőrök már a nyomában voltak – írja a Feol.hu.
Gyermekpornográfia miatt került a TOP 50-es körözési listára
Az ország egyik legkeresettebb bűnözőjét fogták el a rendőrök Fejér vármegyében.
A 48 éves férfit a bíróság jogerősen hat év szabadságvesztésre ítélte a 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia miatt.
Az ítélet után azonban nem vonult be a büntetés-végrehajtási intézetbe, hanem eltűnt. A rendőrség országos körözést adott ki ellene, neve pedig felkerült a TOP 50-es körözési listára is.
A férfi hónapokon keresztül sikeresen rejtőzködött, ezért az elfogása kiemelt feladattá vált a nyomozók számára.
Egy építkezésen ért véget a tíz hónapos bujkálás
Az elfogásával kapcsolatban megszólalt B. G. főhadnagy, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítője, aki részt vett az akcióban.
A rendőr elmondta, hogy a férfi rendkívül óvatosan mozgott, és szinte semmilyen nyomot nem hagyott maga után. A nyomozók végül olyan információhoz jutottak, hogy az elítélt egy Kápolnásnyék közelében zajló építkezésen dolgozik.
Megtudtuk, hogy egy kápolnásnyéki építkezésen munkába állt, és ott is fogtuk el március 5-én az FMRFK Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály, illetve a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Felderítő Osztály munkatársaival. Az elítéltnek észlelni sem volt ideje, mi történik, és már kattant is a bilincs a csuklóján
– idézte fel a főhadnagy.
A férfi számára a tíz hónapos menekülés néhány másodperc alatt ért véget.
Több mint ötven felvételt találtak a telefonjában
A nyomozás során döbbenetes bizonyítékok kerültek elő.
A rendőrök több mint ötven gyermekpornográf tartalmú felvételt találtak a férfi telefonjában. A képek egy fürdőszobában készültek, és a hatóságok szerint mindegyiken a nevelt lánya szerepelt. A nyomozati adatok alapján a férfi rendszeresen zaklatta és fogdosta a gyermeket. Ezek a bizonyítékok is szerepet játszottak abban, hogy a bíróság jogerősen elítélte.
A férfi ma már a rácsok mögött van, ahol megkezdte hatéves börtönbüntetésének letöltését. A teljes interjút ide kattintva tudja elolvasni. A rendőrségi akcióról videó is készült, amelyen látható az elfogás pillanata:
Saját apja készített pornográf felvételeket a hatéves kislányról, majd terjesztette is azokat
Több vádlottja is van annak a borzalmas ügynek, melynek főszereplője az apa, aki saját hatéves kislányát zsákmányolta ki szexuálisan. A férfi és bűntársai gyermekpornográfia bűntette, valamint szexuális erőszak bűntette miatt felelnek a bíróság előtt. Az ügyészség az elsőfokú ítéletet túl enyhének találta, fellebbeztek, hamarosan másodfokon folytatódik az eljárás.