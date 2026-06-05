Az ország egyik legkeresettebb bűnözőjére csaptak le, videón az elfogása

Azt hitte, sikerült eltűnnie a hatóságok szeme elől a bűnözőnek, akinek rég börtönbe kellett volna vonulnia. A férfi telefonjában talált gyermekpornográfia és a jogerős ítélet ellenére közel tíz hónapig bujkált, de amikor újra munkába állt, a rendőrök már a nyomában voltak – írja a Feol.hu.

Gyermekpornográfia miatt kattant a csuklóján a bilincs

Fotó: Részlet a videóból/Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Gyermekpornográfia miatt került a TOP 50-es körözési listára

Az ország egyik legkeresettebb bűnözőjét fogták el a rendőrök Fejér vármegyében.

A 48 éves férfit a bíróság jogerősen hat év szabadságvesztésre ítélte a 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia miatt.

Az ítélet után azonban nem vonult be a büntetés-végrehajtási intézetbe, hanem eltűnt. A rendőrség országos körözést adott ki ellene, neve pedig felkerült a TOP 50-es körözési listára is.

A férfi hónapokon keresztül sikeresen rejtőzködött, ezért az elfogása kiemelt feladattá vált a nyomozók számára.

Egy építkezésen ért véget a tíz hónapos bujkálás

Az elfogásával kapcsolatban megszólalt B. G. főhadnagy, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítője, aki részt vett az akcióban.

A rendőr elmondta, hogy a férfi rendkívül óvatosan mozgott, és szinte semmilyen nyomot nem hagyott maga után. A nyomozók végül olyan információhoz jutottak, hogy az elítélt egy Kápolnásnyék közelében zajló építkezésen dolgozik.

Megtudtuk, hogy egy kápolnásnyéki építkezésen munkába állt, és ott is fogtuk el március 5-én az FMRFK Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály, illetve a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Felderítő Osztály munkatársaival. Az elítéltnek észlelni sem volt ideje, mi történik, és már kattant is a bilincs a csuklóján

– idézte fel a főhadnagy.

A férfi számára a tíz hónapos menekülés néhány másodperc alatt ért véget.

Több mint ötven felvételt találtak a telefonjában

A nyomozás során döbbenetes bizonyítékok kerültek elő.

A rendőrök több mint ötven gyermekpornográf tartalmú felvételt találtak a férfi telefonjában. A képek egy fürdőszobában készültek, és a hatóságok szerint mindegyiken a nevelt lánya szerepelt. A nyomozati adatok alapján a férfi rendszeresen zaklatta és fogdosta a gyermeket. Ezek a bizonyítékok is szerepet játszottak abban, hogy a bíróság jogerősen elítélte.