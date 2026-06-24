Alig szabadult a börtönből, máris újra gyilkolni akart a makói gyilkos

Jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a Szegedi Ítélőtábla azt a 35 éves makói férfit, aki alig tíz hónappal a korábbi, megrázó gyilkossági ügye miatti szabadulása után megpróbálta megfojtani a saját nővérét – közölte az MTI. A táblabíróság szerdai döntésével jelentősen súlyosította az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét, amely korábban húsz év fegyházbüntetést szabott ki a vádlottra. A különös visszaesőnek minősülő férfi legkorábban 25 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

Megpróbálta megfojtani saját nővérét a makói gyilkos

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Újra lecsapott a brutális makói gyilkos

A férfi neve a múltbéli tettei miatt is ismert a hatóságok előtt. Még 2006 nyarán, fiatalkorúként követett el egy országos visszhangot kiváltó, rendkívül kegyetlen bűncselekményt Makó közelében:

megerőszakolt, kifosztott, majd benzinnel lelocsolt és felgyújtott egy 18 éves magyarcsanádi lányt, aki hetekkel később a kórházban belehalt a sérüléseibe. Az akkori bíróság előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt 15 év szabadságvesztésre ítélte, amelyből 2021 júliusában szabadult.

A börtönből kikerülve a férfi a lánytestvéréhez költözött Makóra, ám a békés együttélés helyett hamarosan terrorizálni kezdte a nőt. Folyamatosan uralkodni akart felette, elvárta a teljes kiszolgálást, a mindennapos vitákat pedig rendszeresen halálos fenyegetésekkel nyomatékosította, miközben nem egyszer kést is rántott. A nő annyira rettegett öccsétől, hogy egy időre a saját házából is elmenekült, ám később kénytelen volt visszatérni.

A helyzet 2022 márciusának egyik éjjelén mérgesedett el végzetesen, amikor egy újabb szóváltás során a férfi két kézzel torkon ragadta a testvérét, és szorítani kezdte a nyakát, miközben azt kiabálta, hogy meg fogja ölni. A nő életét kizárólag a kétségbeesett védekezése, valamint egy másik nő váratlan belépése mentette meg, ami megzavarta a támadót.

Bár az áldozat másnap reggel azonnal feljelentést tett a rendőrségen, a férfit csak májusban tartóztatták le. A szakértői vizsgálatok utólag igazolták a fojtogatás tipikus, súlyos tüneteit, és rámutattak, hogy a nyaki verőér elszorítása miatt akár azonnali, reflexes szívmegállás is bekövetkezhetett volna.

A férfi a rácsok mögött sem mutatott megbánást; zárkatársai előtt még azt is hangoztatta, sajnálja, hogy nem sikerült végeznie a nővérével. Ehhez képest az utolsó szó jogán már azzal védekezett, hogy édesanyjuk halála után a testvére az egyetlen rokona, így esze ágában sem volt megölni, csupán veszekedtek.

Kiss Dániel tanácsvezető bíró az ítélet indoklásában hangsúlyozta, hogy a vádlott társadalomra való veszélyessége a maximális fokot éri el. Az életének több mint a felét eddig is büntetés-végrehajtási intézetekben töltő férfi a korábbi, legsúlyosabb minősítésű emberölése után szinte azonnal egy újabb gyilkossági kísérletet követett el, így a bíróság szerint a büntetési célok kizárólag a legsúlyosabb, életfogytig tartó ítélettel érhetők el.