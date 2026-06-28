Évtizedeken ült a halálsoron, szabadon engedték a gyilkost

Hamarosan ismét bíróság elé állhat az a Richard Glossip, aki egy 1997-e gyilkossági ügy miatt közel három évtizedet ült a rácsok mögött. Az oklahomai férfit eredetileg halálra ítélték, azonban ezt az ítéletet az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága tavaly hatályon kívül helyezte. Emiatt múlt hónapban óvadék ellenében szabadlábra helyezték a gyilkost. SHabár nemsokára újra döntenek sorsáról, Gentner Drummond, Oklahoma állam főügyésze közölte, a gyilkossági ügyben hozott új ítélet során most nem fogják kérni a halálbüntetés kiszabását.

Újra bíróság elé kell álljon a gyilkos, még nem tudni, mi vár rá. Fotó: Unsplash

Glossip első tárgyalására a héten kerül sor. A meghallgatáson arról döntek majd, hogy az ügy közvetlenül új tárgyalásra kerül-e, vagy előbb egy külön meghallgatásra kerül sor annak megállapítására, hogy elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre az eljárás folytatásához.

Többször is elfogyasztotta már utolsó vacsoráját a gyilkos

Glossipot eredetileg azért ítélték halálra, mert a vád szerint részt vett egy 1997-es gyilkosságban. Az áldozat egy oklahomai motel tulajdonosa, Barry Van Treese volt, akit baseballütővel vertek agyon. Az ügyészek szerint a gyilkosság egy bérgyilkossági összeesküvés része volt. Mégis tavaly, több évtizeddel a szörnyűség után az amerikai Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, az ügyészség megsértette Glossip alkotmányos jogát a tisztességes eljáráshoz, amikor hagyta, hogy egy kulcsfontosságú tanú olyan vallomást tegyen, amelyről tudták, hogy hamis.

Glossip végig ártatlannak vallotta magát és az évek során számos ismert személyiség mellé állt, mint például Kim Kardashian. Halálsoron töltött évei alatt az oklahomai bíróságok összesen kilenc különböző kivégzési időpontot tűztek ki számára.

Három alkalommal már annyira közel került a kivégzéshez, hogy akkor az utolsó vacsoráját is elfogyasztotta már.

2015-ben már a kivégzőkamra melletti cellába is elküldték, ahol arra várt, hogy az ágyhoz szíjazzák és megkapja a halálinjekciót. Az eljárást azonban leállították.

Ügye az Egyesült Államok egyik legismertebb halálbüntetési esete lett, és az új eljárás kimenetele meghatározhatja, hogy közel harminc évvel az eredeti bűncselekmény után végleg tisztázódik-e Richard Glossip jogi helyzete - írja a NyPost.