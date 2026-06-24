Két idős embert is megölt a kegyetlen tápiószőlősi gyilkos asszony

Súlyos bűncselekmény rázta meg a Pest vármegyei Tápiószőlőst, ahol a megalapozott gyanú szerint egy nő két helybéli idős embert is megfosztott az életétől. A Pest Vármegyei Főügyészség szerdai tájékoztatása szerint indítványozták az gyilkos letartóztatását, akinek sorsáról a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája a csütörtöki napon fog dönteni – közölte az MTI. A hatóságok a szökés és elrejtőzés, valamint a bűnismétlés közvetlen veszélye miatt látják elengedhetetlennek a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését.

Gyilkosság miatt áll bíróság elé egy tápiószőlősi nő (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Rács mögé kerülhet a tápiószőlősi gyilkos

A megdöbbentő események láncolata még 2026 áprilisában kezdődött, amikor a gyanúsított albérlőként beköltözött egy idős tápiószőlősi férfihoz. A békésnek tűnő együttélés júniusban torkollott tragédiába, amikor a nő egyelőre tisztázatlan okból brutálisan rátámadt a szállásadójára.

Az idős áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett a bántalmazás során, hogy a helyszínen életét vesztette. A támadó ezután megpróbálta eltüntetni a bűncselekmény nyomait, és elásta a férfi holttestét.

A nő ezzel azonban nem állt meg. Nagyjából két héttel az első gyilkosság után felkeresett egy másik, ugyanabban az utcában lakó idős asszonyt is. A gyanúsított azért haragudott rá, mert az áldozat korábban elutasította a kérését, és nem engedte meg, hogy hozzá költözzön.

A bosszúvágytól hajtott nő az idős asszonyt is olyan kíméletlenül bántalmazta, hogy az belehalt a sérüléseibe. Az elkövető ezt a holttestet egy szőnyegbe csavarta, majd a ház egyik kamraszerű helyiségébe vonszolta, ezt követően pedig egyszerűen beköltözött az áldozat otthonába.

A Pest Vármegyei Főügyészség több ember sérelmére, valamint a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt kezdeményezte a nő letartóztatását, akire a törvényi minősítések alapján rendkívül súlyos büntetés várhat.