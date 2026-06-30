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gyilkosság

Két kislány maradt árva, miután megöltek egy postai alkalmazottat az Egyesült Államokban

58 perce
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Egy postai kézbesítőként dolgozó kétgyermekes édesanyát öltek meg munka közben Észak-Karolinában. A gyilkosság ügyében elsőfokú emberölés és emberrablás miatt indult eljárás.
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gyilkosságpostai alkalmazottEgyesült Államok

Egy postai kézbesítőként dolgozó kétgyermekes édesanyát munka közben öltek meg az Egyesült Államokban, Észak-Karolina államban. A gyilkosság ügyében egy 56 éves férfit vettek őrizetbe, aki ellen elsőfokú emberölés és emberrablás miatt emeltek vádat – számolt be róla a New York Post.

A gyilkosság következtében két kislány néhány hónap alatt mindkét szülőjét elveszítette (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
A gyilkosság következtében két kislány néhány hónap alatt mindkét szülőjét elveszítette (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A hatóságok tájékoztatása szerint Brandi Reynolds pénteken kézbesítési útvonalán dolgozott Hays településen, amikor egy szemtanú értesítette a rendőrséget. A bejelentés szerint egy felfegyverzett férfi egy szürke személygépkocsi mellett fenyegette a nőt, majd több lövés is eldördült.

A helyszínre érkező rendőrök a postai dolgozót már holtan találták. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított, William Craig Durham a nőt akarata ellenére egy másik helyre vitte, majd megkötözte, mielőtt megölte volna.

Mit tudni a gyilkosság gyanúsítottjáról?

A 56 éves férfit őrizetbe vették, ellene elsőfokú gyilkosság és elsőfokú emberrablás miatt indult büntetőeljárás. A bírósági iratok szerint a nő egyik családtagja azt állította, hogy a gyanúsított korábban már megfenyegette az áldozatot, valamint egyszer be is tört az otthonába.

A hétfői bírósági meghallgatáson egy hozzátartozó kérte, hogy a férfi ne kerülhessen óvadék ellenében szabadlábra, mivel félti Reynolds két lányát. A bíró ennek helyt adott.

A családot már korábban is súlyos veszteség érte. Brandi Reynolds férje, Brent Reynolds 2025 decemberében életét vesztette egy egyjárműves közlekedési balesetben Wilkes megyében.

A nyomozás szerint a 35 éves férfi nem használta a biztonsági övet, amikor járművével letért az útról, fának ütközött, majd felborult. A helyszínen életét vesztette.

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