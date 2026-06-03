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gyilkosság

Saját, kétéves gyermekét lőtte fejbe egy somogyi férfi

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Életfogytig tartó szabadságvesztés helybenhagyását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség annak a Somogy vármegyei férfinak az ügyében, aki korábban brutálisan végzett kétéves kisfiával. A szülői felügyeleti jogok miatti vita és a családi konfliktusok végül egy felfoghatatlan gyilkosságba torkolltak.
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Egy Somogy vármegyei férfi képtelen volt elfogadni, hogy a párja az állandó veszekedések és a férfi italozása miatt elköltözött tőle, ráadásul bírósághoz fordult a közös gyermekük miatt. Amikor a kisfiú egy megbeszélt láthatás miatt éppen a férfinál volt, az apa elhatározta, hogy a kisfiú életének kioltásával áll bosszút a nőn. Végül 2024 októberében, miután elaltatta a kétéves kisfiút, egy állatok leölésére használt eszközzel fejbe lőtte. A kegyetlen gyilkosság után a kisgyermek azonnal meghalt – írta az Ügyészség.hu.

gyilkosság, Féléves csecsemő szorult mentésre
Gyilkosság áldozata lett egy kisfiú
Fotó: Karl Tapales / Forrás:  Getty Images

Nincs kegyelem a gyilkosságért

Elsőfokon a Kaposvári Törvényszék már életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte a férfit, aki aljas indokból, védekezésre képtelen, tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen követte el a bűncselekményt. Az ítélet szerint a férfi ráadásul soha nem bocsátható feltételes szabadságra.

Bár a vádlott és a védője enyhítésért, illetve felmentésért fellebbezett, a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség szerint az elsőfokú ítélet teljesen törvényes. Az ügyészség hangsúlyozta: semmi ok sincs a büntetés enyhítésére egy olyan emberrel szemben, aki bosszúból, alvás közben végzett a kétéves gyerekével, így a döntés helybenhagyását kérték a bíróságtól.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a család kézhez kapta a ráckeresztúri konfliktus után kórházba szállított, majd ott elhunyt áldozat orvosi papírjait, amelyek birtokában a férfi bátyja már szinte biztosra veszi, hogy testvére nem egy szerencsétlen esés miatt halt meg, hanem gyilkosság történt.

 

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