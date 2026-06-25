Sokkoló részletek: a családtagjai elől titkolta terhességét a csecsemőgyilkos asszony

Megrázó családi tragédia ügyében emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség: egy helyi asszonynak tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kegyetlen gyilkosság miatt kell felelnie, miután a vád szerint idén februárban közvetlenül a szülés után végzett újszülött gyermekével – számolt be róla az MTI. Az anya egy baranyai kisfaluban élt élettársával és hét kiskorú gyermekével, rendkívül nehéz anyagi körülmények között. A hatalmas háztartás vezetése és a gyerekek nevelésének minden terhe egyedül az ő vállát nyomta, miközben semmilyen családi vagy külső segítséget nem kapott a mindennapokban.

A csecsemőgyilkos pokrócba csomagolva, egy tornazsákban rejtette el újszülött gyermekét egy szekrénybe (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

Eltitkolt terhesség után gyilkosság

Amikor a nő 2025 májusában ismét teherbe esett, a környezetétől és a családtagjaitól való félelmében úgy döntött, hogy eltitkolja a környezete előtt, hogy a nyolcadik gyermekét hordja a szíve alatt. Terhessége alatt egyszer sem fordult orvoshoz, és bár a helyi védőnő idén januárban felfedezte a várandósságot, az asszony a továbbiakban sem volt hajlandó együttműködni a terhesgondozást végző szakemberekkel. A dráma idén februárban érte el a tetőpontját, amikor a nő az otthonukban egyedül világra hozott egy egészséges, teljesen életképes csecsemőt.

Ahelyett azonban, hogy gondoskodott volna a kicsiről, teljesen ellátatlanul hagyta: a magatehetetlen újszülöttet egy pokrócba csavarta, beletette egy tornazsákba, majd elrejtette a ház egyik szekrényébe, ahol a csecsemő rövid időn belül életét vesztette.

A vádhatóság csütörtöki tájékoztatása szerint a nőnek most a legsúlyosabb minősítésű emberölés vádjával kell szembenéznie a bíróság előtt.