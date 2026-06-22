Saját dédunokája gyilkolhatta meg az 85 éves józsefvárosi nőt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Életvédelmi Osztálya gyilkosság gyanúja miatt indított nyomozást, miután június 15-én, hétfő este holtan találtak egy idős nőt a VIII. kerületi Práter utcában. A hatóságok egy lakossági bejelentést követően érkeztek a helyszínre, ahol a megjelölt lakásba benyomulva egy 85 éves helyi lakos holttestére bukkantak – számolt be róla a Borsonline.hu.

16 éves dédunokája végezhetett az idős asszonnyal a gyilkosság napján

Fotó: Pexels/Cottonbro

Elfogták a józsefvárosi gyilkosság gyanúsítottjait

Bár a bejelentés pontos részleteit kezdetben homály fedte, az ingatlanban elvégzett alapos helyszíni szemle és az elsődleges orvosszakértői vizsgálatok gyorsan egyértelművé tették, hogy a haláleset nem természetes eredetű vagy baleset okán bekövetkezett. A nyomok alapján azonnal felmerült az idegenkezűség gyanúja, így a rendőrség a helyszínt lezárta, és az éjszaka folyamán megkezdte a bizonyítékok rögzítését, a szemtanúk felkutatását, valamint a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeinek elemzését.

A police.hu tájékoztatása szerint a rendőrség azonnal hatalmas erőkkel és megfeszített tempóban indított nagyszabású hajtóvadászatot az elkövető kézre kerítésére. A kiterjedt nyomozati cselekmények rendkívül gyorsan eredményre vezettek: a nyomozók azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, aki a döbbenetes részletek szerint az áldozat saját, mindössze 16 éves dédunokája.

A tinédzsert emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A fiú 15 éves párját szintén őrizetbe vették, őt bűnpártolás gyanújával hallgatták ki a nyomozók. A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben szombaton hivatalos indítványt tettek a kényszerintézkedésekre.

A vádhatóság a 16 éves fiú letartóztatását kezdeményezte előre kitervelten, nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt.

A bűnpártolással gyanúsított 15 éves lány esetében lakásra korlátozott, nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozták. A gyanúsítottak sorsáról és a kényszerintézkedésekről a bíróság a mai napon fog dönteni.