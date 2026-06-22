Megöltek egy nőt Óbudán, elkapták a gyilkost

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2026. június 22-én 13 óra 24 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy III. kerületi ház teraszán egy vérző nő fekszik.

Gyilkosság történt Óbudán - Fotó: Kovács Noémi/Pexels

A helyszínre érkező rendőrök a sérült nőt és egy 21 éves férfit találtak. A mentők azonnal megkezdték a nő ellátását, azonban a gyors és szakszerű segítségnyújtás ellenére az életét már nem tudták megmenteni.

A helyszínen tartózkodó 21 éves férfit a rendőrök elfogták, majd a mentőszolgálat kórházba szállította.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A nyomozók jelenleg is vizsgálják a tragédia körülményeit.

A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az esettel kapcsolatban.

Gyilkosság Óbudán: pár éve egy óvónőt öltek meg

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy 2018-ban lelőttek egy nőt a III. kerületi Virág utcában. A tettest a rendőrség nem sokkal később a helyszín közelében elfogta. A férfi beismerte a tettét, és azt is elmondta, hogy miért gyilkolta meg az óvónőt.