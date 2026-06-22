Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart, kövesse nálunk élőben

gyilkosság

Megöltek egy nőt Óbudán, elkapták a gyilkost

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Meghalt egy nő hétfő délután Budapest III. kerületében. A helyszínen egy 21 éves férfit fogtak el a rendőrök, az ügyben emberölés gyanúja miatt indult nyomozás. A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket a gyilkosságról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságBRKFÓbuda

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2026. június 22-én 13 óra 24 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy III. kerületi ház teraszán egy vérző nő fekszik.

gyilkosság, rendőrség, baleset, police, gázolás, gyilkosság, bűntény, bűncselekmény
Gyilkosság történt Óbudán - Fotó: Kovács Noémi/Pexels

A helyszínre érkező rendőrök a sérült nőt és egy 21 éves férfit találtak. A mentők azonnal megkezdték a nő ellátását, azonban a gyors és szakszerű segítségnyújtás ellenére az életét már nem tudták megmenteni.

A helyszínen tartózkodó 21 éves férfit a rendőrök elfogták, majd a mentőszolgálat kórházba szállította.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A nyomozók jelenleg is vizsgálják a tragédia körülményeit.

A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az esettel kapcsolatban.

Gyilkosság Óbudán: pár éve egy óvónőt öltek meg

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy 2018-ban lelőttek egy nőt a III. kerületi Virág utcában. A tettest a rendőrség nem sokkal később a helyszín közelében elfogta. A férfi beismerte a tettét, és azt is elmondta, hogy miért gyilkolta meg az óvónőt. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!