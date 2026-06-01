Balesetből gyilkosság? – Sokkoló diagnózis született a Ráckeresztúron szörnyethalt férfi ügyében

Megérkezett a válasz Putyin ultimátumára - ami most kövezhet, azt senki sem akarja

Kézhez kapta a család a ráckeresztúri konfliktus után kórházba szállított, majd ott elhunyt áldozat orvosi papírjait. A férfi bátyja a dokumentumok birtokában már szinte biztosra veszi, hogy testvére nem egy szerencsétlen esés áldozata lett, hanem gyilkosság történt.
A Bors információi szerint a múlt hét elején kettős nyaki csigolyatöréssel és koponyasérüléssel szállítottak kórházba egy ráckeresztúri férfit, miután durván összeveszett az albérlőjével a bérleti díj emelése miatt. Bár a szomszédok által is hallott hangos szóváltás után a bérlő azt állítja, hogy nem ért a tulajdonoshoz, a súlyos sérülések és a gyanús körülmények miatt a család attól tart, hogy brutális gyilkosság történt.

Úgy érzi testvére halála nem baleset, hanem gyilkosság
Fotó: Bors

Gyilkosság áldozata lehetett a ráckeresztúri férfi?

A rendőrség egyelőre közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a ráckeresztúri Imre halálának körülményeit, aki az albérlőjével való durva veszekedés után került kórházba.

Bár a férfi állapota a fertőzések miatt folyamatosan romlott és végül feladta a küzdelmet, a családja által most kézhez kapott orvosi leletek teljesen új megvilágításba helyezik a tragédiát. 

A dokumentumok szerint Imrének nemcsak két nyaki csigolyája tört el, hanem a koponyája több helyen is betört, az orrcsontja szilánkosra zúzódott, és mindkét oldalon eltörtek a bordái.

A fivére, János a sérülések listájának birtokában már teljesen biztos benne, hogy testvérét bántalmazták. 

Az orvosok is megerősítették a hozzátartozóknak, hogy ilyen mértékű roncsolódást lehetetlen egy sima eleséssel elszenvedni, a sérülésekhez komoly külső erőre volt szükség, ezért a kórház a leleteket már továbbította a hatóságoknak. A gyászoló férfi elszántan keresi az igazságot:

Ma tudtuk meg, hogy a testvérem koponyája nem csupán egy helyen tört be, az orrcsontja pedig szilánkosra tört. Ezen kívül a bordái mindkét oldalon eltörtek. Mindezek alapján már szinte kizárható, hogy a testvérem egy egyszerű balesetben vesztette életét. Most már biztosra veszem az idegenkezűséget”

 – nyilatkozta elcsukló hangon János, aki jelenleg arra vár, hogy mielőbb megadhassa fivérének a méltó végtisztességet.

