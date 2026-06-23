Meggyilkolta szüleit a magát kutyáként azonosító tinédzser

Egy 15 éves lányt tartóztattak le a hollandiai Groningenben, miután szüleit, az 53 éves Johant és Mathildát holtan találták otthonukban. A beszámolók szerint mindkettejüket késszúrások érték, a támadásban pedig a család golden retrievere is megsérült.

Gyilkosság: Megölte szüleit a magát kutyának azonosító tinédzser, majd képeket szétküldte (A kép illusztráció) Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Képeket küldött a barátainak a gyilkosság után

A holland sajtó szerint a lány a támadás után képeket készített a helyszínen, majd WhatsAppon továbbküldte azokat több ismerősének. A rendőrség nem kommentálta részletesen a felvételeket, de arra kérte az embereket, hogy ilyen képeket ne terjesszenek, hanem jelentsék a hatóságoknak.

A lányról osztálytársai azt állították, hogy identitásproblémákkal küzdött, és gyakran viselkedett kutyaként az iskolában. A család rokonai közölték, alig tudják felfogni Johan és Mathilda halálát – számolt be a New York Post.

Magyarországon is több gyilkosság történt

Az utóbbi napokban Magyarországon is több megrázó emberölési ügy miatt indult nyomozás. 2026. június 22-én, hétfő délután Budapest III. kerületében halt meg egy nő, miután a rendőröket és a mentőket egy óbudai házhoz riasztották. A helyszínen egy 21 éves férfit fogtak el, az ügyben emberölés gyanúja miatt nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Néhány nappal korábban, június 15-én a józsefvárosi Práter utcában találtak holtan egy 85 éves asszonyt. A gyanú szerint az idős nőt saját dédunokája ölhette meg. A rendőrök lakossági bejelentés után mentek ki a lakáshoz, ahol a helyszínelés után egyértelművé vált, hogy gyilkosság történt.